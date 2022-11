Foules de touristes nationaux et internationaux voyageant au Japon

Je pensais avoir réussi à battre les foules de touristes lors de mon récent voyage au Japon. Lors de ma première nuit à Osaka, j’ai réussi à prendre une photo avec le célèbre panneau Glico sans personne d’autre en arrière-plan.

Quelques jours plus tard, Abigail Ng de CNBC a vu plusieurs groupes de personnes affluer vers cet endroit pour poser pour des photos. Avec l’aimable autorisation de Chen Meihui

Mais j’aurais peut-être dû mettre cela sur le compte du fait que c’était un lundi soir. Je n’ai pas eu autant de chance plus tard cette semaine-là : il était presque impossible de prendre une photo au sommet de la forêt de la forêt de bambous d’Arashiyama à Kyoto, à environ une heure d’Osaka, sans être photographié. Et mon voyage vers un temple bouddhiste de Kyoto, Kiyomizu-dera, n’était pas différent – je suis descendu d’un bus bondé pour rencontrer un embouteillage humain dans la rue menant à ma destination.

Les visiteurs se rassemblent sur une terrasse près du Kiyomizu-dera pour regarder le coucher du soleil et les feuilles d’automne à Kyoto, au Japon. Avec l’aimable autorisation d’Abigail Ng

Un autre jour, à de Comcast Universal Studios Japan, il y avait de longues files d’attente pour les stands de nourriture vendant des spécialités saisonnières ou thématiques dans tout le parc. Pour une grande montagne russe, The Flying Dinosaur, j’ai attendu environ 70 minutes dans la file d’attente pour un seul passager – qui a généralement des temps d’attente plus courts que la normale.

Touristes locaux et étrangers

Mon expérience n’a pas surpris Wanping Aw, PDG de Tokudaw, agence de voyage basée à Tokyo. Elle a déclaré que les files d’attente pourraient être plus longues en raison de problèmes de personnel et que la foule était probablement un mélange de touristes locaux et étrangers. L’ancien groupe profite de des remises du gouvernement, distribuées pour encourager le tourisme local. “En raison de la campagne nationale, tout le monde se rend au mont Fuji ou à Hakone le week-end”, ce qui fait presque doubler le temps de trajet, a-t-elle déclaré. “Les samedis et dimanches … c’est comme si tout le Japon, comme les Japonais locaux, se rendait à Disneyland, comme s’il y avait un très gros embouteillage sur l’autoroute menant à Disneyland”, a-t-elle ajouté.

Wanping Aw a déclaré qu’il fallait parfois trois à quatre heures pour atteindre le mont Fuji depuis Tokyo le week-end en raison des embouteillages. Le trajet dure généralement environ deux heures, a-t-elle déclaré. David Mareuil | Agence Anadolu | Getty Images

Quant aux visiteurs internationaux, beaucoup sont revenus précipitamment une fois que les autorités ont annoncé la reprise des exemptions de visa et des voyages individuels et indépendants. Chez Ichiran, une chaîne de ramen populaire auprès des touristes étrangers, j’ai attendu 40 minutes pour une place malgré mon arrivée vers 11 heures. Plusieurs clients potentiels sont partis après avoir entendu le temps d’attente estimé. Le Japon a rouvert ses frontières pour la première fois en juin, mais uniquement aux touristes en voyages à forfait chaperonnés, et des visas étaient nécessaires. Dans les mois qui ont précédé la levée de ces règles le 11 octobre, il y avait moins d’embouteillages et de files d’attente, a déclaré Aw. “Je pense que mes clients ont davantage apprécié le Japon”, a-t-elle déclaré. “De juin à peut-être fin octobre, comme tout le monde était très heureux”, a ajouté Aw.

Quelle est la force de la demande ?

En octobre, mois où presque toutes les restrictions ont été levées, le Japon a enregistré 498 600 visiteurs, soit plus du double des 206 500 arrivées en septembre, selon données préliminaires de l’Office national du tourisme du Japon. Pour la prochaine saison d’hiver, les complexes du Club Med à Hokkaido fonctionneront presque à pleine capacité, selon Rachael Harding, PDG de la société pour les marchés de l’Asie de l’Est, du Sud et du Pacifique. Les réservations en ligne au Japon ont bondi de 79% en une semaine après que les autorités ont annoncé l’assouplissement des mesures, a-t-elle déclaré à CNBC Travel dans un e-mail. Aw de Tokudaw a déclaré que les réservations avec son entreprise restent fortes pour la période de fin d’année, à environ 85% des niveaux d’avant Covid. Elle a observé une “chute brutale” des réservations en janvier, suivie d’une hausse en avril, lorsque les cerisiers fleurissent. HIS Travel, cependant, a déclaré à CNBC Travel que ses clients de Singapour avaient effectué des réservations jusqu’en avril. Lorsqu’on lui a demandé si la demande s’adoucissait au cours de la nouvelle année après la fin des vacances scolaires à Singapour, Fritz Ho de HIS a répondu: “En fait, non. En fait, je dirais que les enquêtes [are] ramasser.” Il a déclaré que des adultes qui travaillent et des groupes d’amis ou de familles voyagent également pendant les vacances du Nouvel An lunaire en janvier 2023.

Les Singapouriens adorent la cuisine japonaise, et c’est l’une des raisons pour lesquelles ils retournent au Japon, a déclaré Fritz Ho de HIS International Travel. Calvin Chan Wai Meng | moment | Getty Images

Ho, le responsable des réunions, des incentives, des conventions et des expositions, a estimé que la demande a atteint 75 % à 80 % des niveaux de 2019. Il a cité les faibles yen japonais comme l’une des raisons de la popularité de la destination, ajoutant que les clients restent plus de jours qu’auparavant et sont prêts à dépenser plus. Le dollar s’est renforcé d’environ 20 % par rapport au yen par rapport au début de l’année. Harding du Club Med a déclaré que la faiblesse du yen fait du Japon une « destination de vacances beaucoup plus abordable pour le moment », mais que le pays était populaire avant même que la monnaie ne s’affaiblisse. “Le Japon a toujours été une destination extrêmement populaire, que ce soit pour ses conditions de ski immaculées, son architecture, son art, ses traditions, sa gastronomie ou sa culture pop fascinante”, a-t-elle déclaré. Ho et Aw ont également déclaré que les normes d’hospitalité élevées du Japon étaient attrayantes pour les visiteurs.

Chine : la pièce manquante