Foule pour Summerland Festival of Lights

La foule était au centre-ville de Summerland dans la soirée du vendredi 25 novembre pour lancer le début de la saison des fêtes lors du 35e Festival des lumières annuel.

Le festival de rue du centre-ville comportait des expositions de lumières de Noël ainsi que de nombreux divertissements, des vendeurs de nourriture et un atelier pour enfants.

En 2020, le festival avait été entièrement annulé à la suite de la pandémie de COVID-19, et en 2021, une version réduite avait eu lieu.

L’événement est organisé par la Chambre de commerce de Summerland.

Lisa Sanders, coordinatrice des événements à la chambre, a déclaré que les organisateurs attendaient beaucoup de monde lors de l’événement de cette année.

« Les gens aiment le festival. Je prévois qu’ils sortiront en masse », a-t-elle déclaré, ajoutant que les gens étaient prêts pour les festivités suite aux restrictions pandémiques des années précédentes.

Le festival a offert des divertissements sur deux scènes du centre-ville, ainsi que des dégustations de boissons par des membres des établissements vinicoles Bottleneck Drive de Summerland et des producteurs de boissons artisanales.

Les pompiers étaient en train de collecter des dons pour leur collecte annuelle de jouets Toys and Toonies for Tots and Teens.

Le festival a attiré des gens de toute la région et d’ailleurs depuis son lancement en 1987.

Les pompiers Travis Lorencz, à gauche, et Colin Kennedy ont collecté des dons pour la collecte de jouets Toys and Toonies for Tots and Teens. (John Arendt – Revue de Summerland)

Tommy Currier, quatre ans, se fait peindre le visage par Ava McCallum. (John Arendt – Revue de Summerland)

Tyrone Kruger de la bande indienne de Penticton se prépare à exécuter une danse de l’herbe pendant le Festival des lumières. (John Arendt – Revue de Summerland)