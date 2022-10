Foule en Corée du Sud : un Canadien parmi les blessés

Au nom des Canadiens, j’offre aujourd’hui mes plus sincères condoléances au peuple sud-coréen, à la suite d’une bousculade meurtrière à Séoul. Je pense à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie et je souhaite un rétablissement rapide et complet à ceux qui ont été blessés.

