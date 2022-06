Fouiller dans les archives de Bob Dylan et Lou Reed

Abonnez-vous à Popcast !

Le mois dernier, le Bob Dylan Center a ouvert ses portes à Tulsa, Okla., Offrant aux chercheurs un accès inégalé aux archives de Dylan et épluchant les couches de son processus d’écriture de chansons, longtemps objet d’étude et de fascination. Et ce mois-ci, « Lou Reed : Caught Between the Twisted Stars » a ouvert ses portes à la Library for the Performing Arts du Lincoln Center – c’est la première exposition tirée des archives de Reed, qui a été acquise par la New York Public Library.

Les deux cherchent à offrir une compréhension plus profonde de ces icônes du rock, mais ils offrent également la possibilité de faire émerger des récits alternatifs. Dylan et Reed ont toujours soigneusement entretenu leurs propres mythologies – maintenant, les outils en coulisses sont disponibles pour tous.

Sur le Popcast de cette semaine, une conversation sur la valeur même des éphémères les plus improbables, la différence entre les archives publiques et privées et les façons spécifiques dont Dylan et Reed ont trouvé des méthodes pour se distancer de leur passé.