Fouaad Mirza s’appuiera sur la forme pour choisir son cheval pour les JO de Tokyo

L’équestre indien Fouaad Mirza n’a pas encore décidé lequel de ses deux chevaux l’accompagnera aux Jeux de Tokyo et a déclaré qu’il choisirait celui ayant la meilleure forme avant de soumettre l’inscription plus tard ce mois-ci. Jusqu’à la fin du mois, Mirza a le temps de choisir entre le hongre expérimenté Seigneur Medicott et la jeune jument pleine d’entrain Dajara 4 avec laquelle il a terminé respectivement deuxième et troisième pour remplir ses conditions minimales d’éligibilité dans la compétition CCI 4* – Long Eventing en Pologne.

L’accomplissement du MER a coché la dernière case de la qualification olympique pour le joueur de 29 ans de Bengaluru, qui avait remporté le quota l’année dernière pour devenir le premier cavalier indien à se qualifier pour les Jeux en plus de deux décennies. « Pour le moment, je n’ai pas décidé. Je vais le laisser tard jusqu’au moment de soumettre l’entrée à la fin du mois de juin. Les deux sont en très bonne forme et il est assez difficile de choisir à ce stade », a déclaré Mirza lors d’une interaction avec les médias virtuels.

Mirza, qui s’entraîne actuellement à Bergedorf, un village du nord-ouest de l’Allemagne, n’est que le troisième cavalier indien après Indrajit Lamba et Imtiaz Anees à décrocher une place individuelle en CCE aux Jeux Olympiques. Anees a été le dernier à se qualifier pour les Jeux olympiques de Sydney en 2000 en tant que wildcard.

« Ce serait uniquement sur la forme du cheval. Je choisirais celui qui a la meilleure forme jusqu’au moment de la soumission de l’inscription », a déclaré Mirza, double médaillée d’argent des Jeux asiatiques. Ce serait un doux casse-tête de sélection pour Mirza qui avait mis fin à la sécheresse de 36 ans de l’Inde. aux Jeux asiatiques en remportant une médaille d’argent à Jakarta 2018 à califourchon sur Medicott qui s’est ensuite blessé.

«Au départ, ils (les vétérinaires) doutaient beaucoup de la récupération de Medicott, mais c’est un combattant et nous avons réussi à le remettre en forme. Il est en bonne forme », a déclaré Mirza. En parlant de la jeune jument Dajara qui a cinq ans de moins que Medicott, Mirza a déclaré : « Elle a un peu moins d’expérience mais elle a beaucoup plus de potentiel. C’est un cheval vraiment, vraiment excitant pour l’avenir.

« Ces deux chevaux sont très différents des deux qui ont aidé l’Inde à obtenir la place en 2019. Cela dit, ce sont les deux meilleurs chevaux que j’ai. » Mirza a déclaré qu’il devra prendre en compte quelques éléments avant de sélectionner le cheval. « Medicott peut être un cheval qui ne supporte pas très bien les changements dans son environnement, il pourrait arrêter de manger, et vous savez que ce genre de choses est assez difficile, surtout lorsque vous voyagez si loin », a-t-il déclaré.

« Vous ne pouvez pas laisser un athlète ne pas manger et s’attendre à ce qu’il soit performant, de petites choses comme celle-ci auxquelles je vais réfléchir longuement et longuement, mais la dernière chose serait de savoir quel cheval a le plus de forme. » Pour les Jeux olympiques, un Les cavaliers peuvent qualifier plus d’un cheval, mais pour la compétition, le cavalier doit en choisir un. Les deux chevaux ont été vaccinés contre le virus de l’herpès équin qui a conduit à l’annulation de nombreux événements en Europe en février et mars.

Le cheval sera en quarantaine pendant une semaine avant de s’envoler pour Tokyo où il entrera dans la bulle bio-sécurisée. Mirza a déclaré qu’il voyagerait avec une équipe de quatre personnes qui comprendrait un palefrenier pour s’occuper du cheval, un vétérinaire et un physio et tous ont pris leur première dose de vaccin COVID-19.

Fils d’un vétérinaire équestre Dr Hasneyn Mirza, le sport lui est venu naturellement et son rêve olympique a été alimenté en regardant de vieilles cassettes des gloires olympiques de Mark Todd de 1984 et 1988. « J’ai eu beaucoup d’excitation à regarder les cassettes dès mon plus jeune âge. , » il a dit.

Mirza, qui est en Allemagne depuis plus de deux ans pour s’entraîner avec ses chevaux, a déclaré qu’il avait des dépenses allant jusqu’à deux millions de roupies par an. « C’est un sport très cher et j’ai beaucoup de chance d’avoir un sponsor », a déclaré Mirza, qui est soutenu par l’école d’équitation Embassy International Bangalore.

« Nous avons de bonnes infrastructures, mais le gouvernement doit s’impliquer pour mettre en œuvre des programmes visant à encourager les jeunes talents », a-t-il déclaré.

