Foster + Partners « restaure la logique » de Transamerica Pyramid

Le studio britannique Foster + Partners a rénové le gratte-ciel moderniste Transamerica Pyramid à San Francisco, aux États-Unis, en restaurant des éléments de la conception originale et en le reliant à un parc adjacent réaménagé.

Foster + Partenaires rénové le gratte-ciel de bureaux de 260 mètres de haut, qui est le deuxième plus haut bâtiment de San Francisco, pour le promoteur SHVO en ouvrant le hall, en rafraîchissant les équipements et en mettant en œuvre des stratégies d’aménagement paysager pour mieux relier le bâtiment emblématique au paysage urbain.

Conçu à l’origine par William L Pereira & Associés et achevé en 1972, ce gratte-ciel emblématique présente des façades en béton parsemées de quartz avec des fenêtres perforées et une base qui s’évase vers l’extérieur avec des fermes massives donnant sur la rue.

Alors que les systèmes structurels et la façade du gratte-ciel ont été laissés relativement intacts, le studio d’architecture souhaitait ouvrir le hall et les espaces de commodités pour révéler les éléments structurels.

« Depuis la conception originale de Pereira en 1972, notre travail sur la Transamerica Pyramid a revitalisé le bâtiment, en éliminant des années d’ajouts ultérieurs qui avaient compromis l’espace interne », a déclaré à Dezeen le directeur du studio Foster + Partners, David Summerfield.

« Le nouveau plan directeur rétablit la logique du plan de Pereira, en réaffirmant sa clarté et en revitalisant le plan au sol. »

L’intervention principale dans le hall d’entrée a consisté à retirer un plafond qui avait été installé, cachant le béton structurel quadrillé au-dessus.

Selon Summerfield, l’équipe a examiné les plans originaux pour comprendre les éléments structurels qui étaient cachés par le plafond.

« La nouvelle conception s’inspire de la géométrie structurelle et de l’échelle uniques de la Transamerica Pyramid, en restaurant soigneusement le hall historique, en célébrant l’architecture d’origine en exposant les poutres et les croisillons structurels dans la zone d’arrivée et en ramenant la colonnade emblématique existante à l’intérieur », a déclaré Summerfield.

« Cette structure a été révélée et revêtue pour correspondre à l’extérieur du bâtiment, créant une transition transparente entre l’intérieur et l’extérieur. »

Grâce à l’agrandissement vers le haut et l’ajout de puits de lumière en verre, la hauteur d’origine du hall a été atteinte et davantage de connexions avec l’environnement urbain et le parc adjacent ont été établies.

La plupart des niveaux supérieurs du bâtiment abritent des bureaux et seront réaménagés en fonction des besoins des locataires, tandis qu’une série d’espaces de remise en forme et de salons privés ont été rénovés.

À l’arrière du bâtiment, le Transamerica Redwood Park a été modernisé avec un bâtiment annexe plus petit, doté d’un toit pyramidal, transformé en café.

Le parc comprend des dizaines de séquoias matures et Foster + Partners a ajouté un aménagement paysager supplémentaire, en particulier au périmètre pour ouvrir l’espace au public.

Au fond du bloc, au-delà du parc, se trouvent deux bâtiments séparés par une allée. Appelée Mark Twain Alley, elle a également été restaurée et de petites plantations ont été ajoutées pour créer une promenade avec des boutiques menant au parc et finalement au gratte-ciel.

Ces bâtiments ont également été achetés par SHVO et seront réaménagés lors du prochain cycle de construction.

Le fondateur Michael Shvo a déclaré à Dezeen que le bâtiment « symbolisait le rêve américain » lorsqu’il l’a visité lorsqu’il était enfant.

« Il était important que ce bâtiment devienne un centre communautaire, autant qu’un grand immeuble de bureaux », a déclaré Shvo.

Afin de promouvoir un programme axé sur la communauté, les développeurs ont également mis en place un programme artistique qui présentera des expositions tournantes et des sculptures dans le parc.

D’autres rénovations de bâtiments emblématiques incluent la Book Tower de Détroit par ODA et la refonte par SOM de sa conception originale pour le gratte-ciel Lever House à New York.

La photographie est de David Lipman