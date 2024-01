Foster + Partners dévoile les rendus de la nouvelle ville aéroportuaire au Cambodge

Foster + Partners récemment rendus dévoilés de l’aéroport international Techo Takhmao de Phnom Penh, au Cambodge. L’aéroport sera le point d’ancrage d’une future ville aéroportuaire à environ 20 km du centre-ville de Phnom Penh. Une fois terminé, ce sera le neuvième plus grand aéroport du monde.

L’aéroport international Techo Takhmao s’étendra sur 280 millions de pieds carrés, construits en plusieurs phases. Le premier permettra à l’aéroport d’accueillir jusqu’à 13 millions de passagers par an. Les autorités visent à ce que l’aéroport soit de classe 4F, la classe la plus élevée pour les aéroports. Foster + Partners a battu d’autres entreprises notables lors d’un concours international pour concevoir le projet que les responsables cambodgiens considèrent comme essentiel pour mieux connecter Phnom Penh au marché mondial.

Le nouvel aéroport constituera une « future ville aéroportuaire », selon un communiqué de presse de Foster + Partners. Représentée dans des rendus comme celui ci-dessus, la ville verdoyante reste floue sur les détails, mais s’aligne sur une tendance émergente reliant les parcs d’innovation et les centres d’affaires aux aéroports du monde entier. Dans le but de se connecter au commerce mondial, Dublin, par exemple, a récemment installé une série de bureaux à proximité du terminal international appelé Aéroport de Dublin Centre pour encourager les entreprises qui quittent le Royaume-Uni après le Brexit et qui souhaitent rejoindre l’UE. Cette nouvelle ville près de Phnom Penh suggère un objectif similaire : l’entreprise est une collaboration entre le Forum des affaires France-Cambodge, le Premier ministre cambodgien Hun Manet, l’Overseas Cambodgen Investment Corporation et la Cambodge Airport Investment Corporation. Les chefs d’entreprise et les dirigeants gouvernementaux affirment que le projet constitue une étape importante pour « l’amélioration de la connectivité du Cambodge avec le reste du monde ».

Dans la « ville aéroportuaire », Foster + Partners a spécifié un siège central flanqué de deux zones d’arrivée et de départ courbes. La ville est construite sur un axe central qui se termine à l’aéroport. Des bâtiments résidentiels et commerciaux sont situés des deux côtés du parc central, bordés par une autoroute à quatre voies. L’élément architectural le plus déterminant de la bande, tel que rendu, est une structure en forme de dôme en son centre.

La conception de l’aéroport elle-même par Foster + Partners, ont déclaré les responsables, est “inspirée du riche patrimoine et de l’histoire du Cambodge et imaginée comme une représentation contemporaine de la culture cambodgienne”. Il présente des intérieurs caverneux avec une lumière naturelle généreuse et des hauteurs somptueuses du sol au plafond. Un toit innovant définit une grande partie de l’identité du bâtiment. Des colonnes paramétriques s’élèvent de la dalle de sol, se connectant parfaitement à un plafond grillagé en acier, évoquant une voûte en berceau.

Le siège central est composé de deux piliers en forme d’aile et conçus pour une expérience visiteur optimale. C’est là que se trouvent tous les éléments de traitement des passagers, de sécurité, d’immigration et de vente au détail ; le tout sous un vaste auvent. La canopée elle-même est soutenue par des arbres structurels mesurant 85 pieds de haut. La coque en grille d’acier légère est dotée d’un écran innovant qui filtre la lumière du jour pour éclairer le vaste intérieur. La palette de matériaux a été choisie pour évoquer l’architecture vernaculaire cambodgienne de manière contemporaine.

« Inspiré par l’histoire et le patrimoine bâti du Cambodge, le design du terminal constitue une incarnation moderne de la culture cambodgienne », a déclaré Nikolai Malsch, associé principal chez Foster + Partners. “Le toit du terminal est une expression de légèreté et de modularité inhérente, servant de passerelle symbolique pour le voyage de chaque voyageur.”

La construction devrait être achevée en 2025.