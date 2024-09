Foster + Partners achève la rénovation tant attendue de la Transamerica Pyramid à San Francisco, aux États-Unis

Avec l’aimable autorisation de Foster + Partners

Le Transamerica Pyramid Center vient d’annoncer l’achèvement de la rénovation tant attendue menée par Foster + Partners à San Francisco, aux États-Unis. Monument emblématique de la skyline de San Francisco depuis son achèvement en 1972, il subit sa plus importante rénovation à ce jour. Conçue à l’origine par l’architecte américain William Pereira dans un style brutaliste, la tour de 48 étages a été le plus haut bâtiment de San Francisco pendant près de 50 ans. Cette rénovation comprendra également des améliorations aux bâtiments adjacents.

La rénovation de Foster + Partners vise à intégrer harmonieusement le parc historique de Redwood avec les bâtiments environnants, créant ainsi une nouvelle destination urbaine dynamique. Le projet comprend des mises à jour des espaces de bureaux de la Pyramide, les réimaginant comme des environnements confortables et flexibles avec des espaces de bien-être, des salons et des salles de conférence. De plus, deux étages vitrés au milieu de la tour seront consacrés aux espaces de bien-être et communautaires, tandis que le dernier étage sous la flèche comportera un bar et un salon privés.

En 2019, la Transamerica Pyramid a été vendue pour 600 millions de dollars, ce qui constitue l’une des plus importantes transactions commerciales aux États-Unis pendant la pandémie de COVID-19. La rénovation en plusieurs phases devrait faire de la Pyramide une destination dynamique pour les locataires et le public. Aujourd’hui, le parc Redwood, qui compte environ 50 séquoias matures plantés en 1974, sera également modernisé avec des espaces verts supplémentaires. La rue Mark Twain sera bordée de pruniers en fleurs, menant à la Pyramide et à de nouveaux cafés, boutiques et restaurants.

La Transamerica Pyramid est plus qu’un simple bâtiment, c’est un symbole de l’esprit de San Francisco, cette rénovation garantit qu’elle continuera d’être un point de repère pour les générations à venir, tout en créant un centre florissant pour les entreprises et en favorisant un espace public dynamique. — Maire London Breed.

Dans le même ordre d’idées, la Price Tower de Frank Lloyd Wright, le seul gratte-ciel qu’il ait jamais construit et un monument emblématique de Bartlesville, dans l’Oklahoma, devrait être vendue aux enchères en octobre en raison de problèmes financiers persistants. De plus, à la suite d’un concours international, Caruso St John Architects a été désigné pour rénover l’emblématique Kunsthalle Bielefeld, dans le nord-ouest de l’Allemagne. Enfin, le stade Santiago Bernabéu, symbole de Madrid et domicile du Real Madrid, a été rénové par L35 Architects.