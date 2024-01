Foster + Partners achève la construction des administrateurs de Caroline du Sud derrière du métal et du verre aux couleurs chaudes | Nouvelles

Foster + Partners a achevé la construction d’un nouveau domicile pour les administrateurs du comté de Greenville en Caroline du Sud. Le nouveau bâtiment administratif du comté de Greenville s’étend sur quatre étages et est conçu avec un mur-rideau en verre qui « supprime symboliquement la frontière entre le public et les représentants du gouvernement ».

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

Le projet fait partie du plan directeur plus large de Greenville County Square de RocaPoint Partners, qui vise à créer un lien entre Falls Park, Cancer Survivor’s Park et le Swamp Rabbit Trail. Le bâtiment administratif, décrit par l’équipe comme « la pierre angulaire de la communauté », est situé au coin de Church Street et University Ridge.

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

“Le bâtiment apportera une contribution significative au comté de Greenville, en servant de lieu de rencontre pour la population locale dans un environnement naturel serein”, a déclaré Nigel Dancey, directeur du studio Foster + Partners, à propos du développement. “Le toit en surplomb converge pour créer une place ombragée, avec des bords nets qui accentuent la forme unique du bâtiment.”

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

Les deux immeubles de bureaux du projet sont reliés par une place publique ombragée et une passerelle au troisième niveau. Le bâtiment est revêtu de métal aux couleurs chaudes pour refléter les tons terreux environnants et la maçonnerie en brique du comté de Greenville, tandis que le profil périphérique présente des bords définis pour « accentuer la linéarité du système de façade ».

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

Autour du projet se trouve une grande place publique, qui comprendra bientôt une fontaine, un aménagement paysager et le déplacement du mur commémoratif des anciens combattants, intégrant de l’acier corten pour refléter la façade du bâtiment. Pendant ce temps, des cafés et des restaurants activeront la place pour accueillir les employés de bureau et les visiteurs.

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

Photo : Brandon Stengel, gracieuseté de Foster + Partners

La nouvelle du projet intervient une semaine après que Foster + Partners a commencé la construction de l’aéroport international cambodgien de Techo sous un grand toit à baldaquin. Entre-temps, plus tôt en 2024, les préparatifs du site ont commencé sur le One Beverly Hills de Norman Foster à Los Angeles.