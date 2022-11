Foster menant Lauf dans la 11e course au Congrès – Shaw Local

Le représentant démocrate américain Bill Foster de Naperville détient une solide avance avec des résultats précoces dans sa bataille pour conserver son siège dans le 11e district.

Avec 11% des bulletins de vote comptés, Foster devançait la challenger républicaine Catalina Lauf de Woodstock 18 238 voix contre 10 291, selon des résultats non officiels, donnant à Foster environ 64% des voix.

Foster et Lauf, un conseiller d’une entreprise de nutrition pour enfants qui a travaillé au département américain du Commerce sous l’ancien président Donald Trump, sont opposés sur presque tous les problèmes, les deux respectant les lignes de leur parti sur l’avortement, le contrôle des armes à feu, la validité du 2020 résultats des élections présidentielles et plus encore.

Lauf a attiré l’attention des médias locaux puis nationaux le mois dernier lorsqu’elle a insisté pour que certaines écoles, y compris dans l’Illinois, fournissent des bacs à litière aux élèves qui aiment faire semblant d’être des animaux anthropomorphes – une affirmation démentie à plusieurs reprises comme un canular de droite. Lorsqu’on lui a demandé de partager des preuves, Lauf n’en a offert aucune.

Foster et Lauf ne se sont jamais rencontrés pour un débat ou un forum en face à face, et ils n’ont jamais interagi l’un avec l’autre pendant la campagne électorale.

Foster, qui dessert le 11e district depuis 2013, a mené une campagne largement propre. La plupart de ses publicités, publipostages et commentaires publics faisant la promotion de son dossier de vote et de son expérience professionnelle en tant que propriétaire d’entreprise et physicien.

Mais il a pris quelques coups à Lauf, l’appelant “extrémiste” dans un courrier tardif.

C’était la deuxième campagne de Lauf pour le Congrès. Elle a cherché en vain la nomination du GOP dans le 14e district il y a deux ans.

Redessiné pour cette élection, le 11e district englobe des parties des comtés de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, Will, DeKalb et Boone.

