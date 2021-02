Une maman FOSTER en Russie a été emprisonnée pour avoir affamé et torturé une fillette de huit ans tout en prodiguant l’amour à sa propre fille.

La fille prise en charge par Natalya Zubachyova, 44 ans, était si mal nourrie qu’elle avait la taille d’un enfant de trois ans et pesait moins de 20 livres.

Elle a été retrouvée affamée et souffrant d’engelures, ce qui l’a empêchée de marcher, par un voisin de la ville de Briansk, qui l’a sauvée.

Vladislav Skorodumov a visité la maison familiale et a ouvert une porte où il a vu Irina attachée à la chaise haute d’un bébé.

«Elle ne pouvait pas sortir de là toute seule. Ses jambes étaient bleuâtres, elle était très maigre », dit-il.

«J’ai emmené l’enfant et lui ai dit que je ne la ramènerai pas avant l’arrivée de la police.

«Je l’ai ramenée à la maison, lavée et cuisinée sa bouillie. Je lui ai donné de l’eau. Elle a bu deux verres en une gorgée. »

La fille – connue sous le nom d’Irina – ne pouvait pas se nourrir, parler ou marcher, et n’était pas propre, bien qu’elle soit «en parfaite santé» lorsqu’elle a quitté un orphelinat.

En même temps, Zubachyova prodiguait amour et attention à sa propre fille du même âge et à ses deux autres enfants mineurs.

La mère d’accueil a été emprisonnée pendant huit ans par un juge, avec ses propres enfants mineurs pris en charge et maintenant dans un orphelinat.

Zubachyova a admis avoir «intentionnellement causé de graves dommages à la santé» de sa fille adoptive.

Elle a également été condamnée pour vol en utilisant des allocations en espèces pour l’orpheline Irina pour ses propres besoins.

Lorsque Zubachyova a été arrêtée, son mari Igor, 45 ans, est parti en fuite et n’a pas été retrouvé.

Les parents avaient droit à un paiement unique d’environ 200 £ pour la famille d’accueil d’un enfant et à des paiements mensuels d’au moins 150 £.

En suppliant un juge de ne pas l’emprisonner, elle a dit: « Je me repens profondément. Je ne suis pas un méchant, c’était mon inexpérience. »

«Je regrette le crime et je suis prête à compenser les dégâts», a-t-elle plaidé.

«Mais je vous en prie, ne me punissez pas pour avoir succombé à une telle tentation. Je ne voulais pas faire de mal.

Auparavant, la responsable de la tutelle et de la famille d’accueil à Bryansk, Olga Solodova, avait été emprisonnée pendant un an après avoir été reconnue coupable de négligence à l’égard de la famille d’accueil d’Irina.

Irina se remet lentement de son expérience infernale et pèse maintenant 37 livres – mais ressemble à une fille de quatre ans.

Zubachyova – une mère de six enfants, avec trois enfants adultes – a enfermé l’enfant dans une petite pièce de la maison familiale.

Elle a emmené sa propre fille au théâtre, aux musées et aux cours de gymnastique rythmique.

Irina n’était jamais allée à la maternelle ou à l’école et ses jambes étaient paralysées par des engelures, et non par des plis, ont déclaré des médecins.

Skorodumov a déclaré qu’il avait interrogé le père adoptif sur l’enfant dit

Mais il a dit « qu’il ne se souciait absolument pas d’elle » et qu’elle était « de l’orphelinat et nous recevons une allocation de l’Etat pour elle ».

Les voisins ont décrit la mère d’accueil comme «respectable» et n’avaient aucune idée de son enfant secret.

Un Mikhail Kozlov a déclaré: «Personne ne savait qu’ils avaient une fille adoptive. Pour nous voisins, ce fut un véritable choc.

«Tous ses propres enfants sont nourris, bien habillés, impliqués dans le sport. Et cette fille adoptive était là affamée comme un louveteau.