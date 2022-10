Foster demande des restrictions sur les armes à feu de type militaire – Shaw Local

Le représentant démocrate américain Bill Foster de Naperville estime que la propriété privée et la vente d’armes de type militaire comme celles utilisées dans plusieurs fusillades de masse, y compris cet été à Highland Park, devraient être interdites.

“Ils devraient être interdits”, a déclaré Foster, qui cherche à être réélu dans le 11e district. “Il y a un seuil que nous devons fixer, (que) chaque pays fixe – à quel point une arme est trop dangereuse pour être entre des mains privées.”

L’aspirante républicaine de Foster, Catalina Lauf de Woodstock, n’a pas répondu aux questions pour cette histoire, mais s’est prononcée à plusieurs reprises contre les efforts de contrôle des armes à feu.

Favoriserun ancien propriétaire d’entreprise et physicien qui représente le 11e district depuis 2013, a parlé du contrôle des armes à feu et d’autres problèmes lors d’une récente conversation en ligne avec le Daily Herald et dans un questionnaire. Lauf a été invité à participer à l’interview et à remplir le questionnaire mais n’a pas répondu.

Foster a appelé à des lois plus strictes sur le contrôle des armes à feu et à l’interdiction de la possession privée de certaines armes – telles que les fusils semi-automatiques autrefois couverts par une interdiction fédérale des armes maintenant expirée.

Les pères fondateurs ont tracé une ligne sur la possession d’armes à feu en permettant aux premiers citoyens américains de posséder des mousquets mais pas des canons, a déclaré Foster, faisant écho à une affirmation faite par le président Joe Biden dans un discours l’année dernière. Cependant, les historiens ont déclaré que le deuxième amendement n’interdisait pas la propriété privée de canons.

Comme point de départ, Foster a appelé à des licences plus strictes et à une formation obligatoire pour les personnes qui possèdent des armes de type militaire.

“(Cela) devrait être comparable à la formation que vous devez recevoir si vous allez utiliser une arme comme celle-là dans les forces armées”, a-t-il déclaré.

De plus, ces armes devraient être stockées dans un arsenal, a déclaré Foster. Lorsqu’on lui a demandé des éclaircissements, un porte-parole de Foster a déclaré qu’une installation sécurisée comme un club de tir suffirait.

Foster prend également en charge les vérifications universelles des antécédents des acheteurs potentiels d’armes à feu et oblige les personnes ayant des enfants à la maison à conserver les armes à feu en toute sécurité.

“Le deuxième amendement stipule que les gens ont un droit limité de porter des armes dans le cadre d’une” milice bien réglementée “”, a déclaré Foster. “Cela signifie que même si les gens ont un certain droit à une arme à feu, le gouvernement peut toujours intervenir avec des restrictions de bon sens pour prévenir la violence armée.”

Lauf, conseiller d’une société de nutrition pour enfants, a été un fervent partisan des droits du deuxième amendement. Dans un Questionnaire du Daily Herald achevée lors de sa première candidature au Congrès en 2020, lorsqu’elle a demandé en vain la nomination du GOP dans le 14e district, Lauf a déclaré qu’elle était “fermement contre toute législation qui enfreint notre 2e amendement”.

Cet été, Lauf s’est opposé à la loi bipartite sur les communautés plus sûres, la législation sur le contrôle des armes à feu approuvée par le Congrès et Biden a promulgué la loi.

« Républicains, ne cédez pas au contrôle des armes à feu ! Les droits 2A ne doivent jamais être violés », a écrit Lauf sur Facebook à la mi-juin.

Après l’adoption de la loi, Lauf a déclaré sur Facebook: “Triste de voir tant de républicains rejoindre les démocrates sur le contrôle des armes à feu et les aider à rogner nos droits constitutionnels. Votez-les.

Photos et vidéos Lauf tenant ou tirant des armes peut également être trouvée sur ses pages de médias sociaux, avec un texte faisant référence au deuxième amendement.

Le site Web de la campagne de Lauf comprenait autrefois un texte sur les droits des armes à feu. Dans une section intitulée “Protégez nos libertés individuelles”, Lauf a attaqué l’érosion des droits des armes à feu et d’autres droits, affirmant que “les gouvernements à tous les niveaux (tentent) de retirer les droits du 2e amendement à ses citoyens légitimes”.

“Nous devons être durs contre l’attaque contre la liberté d’expression, 2A et toutes les libertés individuelles”, a déclaré Lauf sur le site.

Mais après avoir remporté la primaire du GOP du 11e district en juin, Lauf a supprimé les références au deuxième amendement de ces déclarations. Le texte manquant se trouve sur le site non partisan Bulletin de vote site Internet.

Redessiné pour cette élection, le 11ème Arrondissement englobe des parties des comtés de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, Will, DeKalb et Boone.

Le jour du scrutin est le 8 novembre.

https://www.dailyherald.com/news/20221026/they-should-be-banned-foster-calls-for-restrictions-on-military-style-firearms