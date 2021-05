Fossiles de Néandertal trouvés dans une grotte près de Rome, Italie

Les vestiges les plus anciens datent d’il y a 100 000 à 90 000 ans.

La plupart des Néandertaliens avaient probablement été tués par des hyènes, puis ramenés dans la grotte.

Les Néandertaliens, les plus proches parents des humains, sont morts il y a environ 40000 ans.

Les archéologues ont découvert les restes fossilisés de neuf Néandertaliens dans une grotte près de Rome, a annoncé le ministère italien de la Culture.

Les huit autres Néandertaliens dateraient de 50 000 à 68 000 ans, a indiqué le ministère de la Culture dans un communiqué. pendant le weekend

Le ministre de la Culture, Dario Franceschini, a qualifié cette découverte de «découverte extraordinaire qui fera parler le monde car elle enrichit la recherche sur les Néandertaliens».

La plupart des Néandertaliens avaient probablement été tués par des hyènes, puis ramenés dans la grotte qu’ils avaient transformée en leur tanière, selon le Guardian. Une fois à l’intérieur, les animaux ont consommé leurs proies.

«Les Néandertaliens étaient la proie de ces animaux», a déclaré Mario Rolfo, professeur d’archéologie à l’Université Tor Vergata, au Guardian. «Les hyènes les chassaient, en particulier les plus vulnérables, comme les personnes malades ou âgées.»

Les restes sont de sept hommes adultes, une femme et un garçon.

Les fossiles, qui ont été découverts dans la grotte Guattari à San Felice Circeo à environ 60 miles de Rome, comprennent des crânes, des fragments de crâne, deux dents et d’autres fragments d’os. De nombreux os trouvés montrent des signes évidents de rongement, a déclaré le ministère de la Culture.

Les Néandertaliens n’ont pas seulement chassé les mammouths:Ils savaient en fait pêcher, découvrent les chercheurs.

En plus d’abondants restes d’hyènes, les restes de groupes de grands mammifères ont été trouvés dans la grotte, notamment des aurochs (un gros bovin éteint), des rhinocéros, des éléphants, des cerfs géants, des ours des cavernes et des chevaux sauvages.

Dans le communiqué, le directeur local de l’anthropologie Mario Rubini a déclaré que la découverte « nous permettra de jeter un éclairage important sur l’histoire de la population italienne ». Il a dit que le grand nombre de restes suggèrent une population importante de Néandertaliens, «la première société humaine dont nous pouvons parler».

Les Néandertaliens, les anciens parents les plus proches des humains, sont morts il y a environ 40000 ans, a déclaré Reuters. On ne sait pas ce qui les a tués, bien que les théories incluent une incapacité à s’adapter au changement climatique et une concurrence accrue de la part des humains modernes.

