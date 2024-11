Fossile trouvé dans le comté de Steele identifié comme un ancien céphalopode ; il est exposé à la Mayville State University

2 novembre — MAYVILLE, ND — Lorsqu’il a vu les ondulations qui s’y trouvaient, Jay Anderson a compris qu’il y avait quelque chose d’unique dans les morceaux de roche délogés d’un rocher dans sa gravière du comté de Steele. Quelques mois plus tard, ces ondulations ont été identifiées comme étant un céphalopode éteint, datant de plusieurs centaines de millions d’années.

Le fossile a été découvert en mai, lorsqu’un rocher a été brisé avec un marteau-piqueur. Le voyage depuis a été formidable, a-t-il déclaré, et il pourrait y avoir davantage de fossiles dans la fosse.

« J’ai parcouru cette terre 100 fois », a-t-il déclaré. « Je garde toujours l’œil ouvert pour quelque chose. … Nous allons essayer de tous les rassembler. »

Le fossile appartient à un céphalopode du genre Endoceras, bien que l’espèce soit encore inconnue, a déclaré Michael Kjelland, qui enseigne la biologie et l’agroalimentaire à l’université d’État de Mayville. Il provient de la période ordovicienne de l’ère paléozoïque, il y a environ 485 à 444 millions d’années. Il avait 10 tentacules avec des crêtes adhésives au lieu de ventouses.

Kjelland a déterminé le genre avec l’aide de Peter Larson, du Black Hills Institute, et de Javier Ortega-Hernández, paléobiologiste des invertébrés et conservateur en paléontologie des invertébrés au Musée de zoologie comparée de l’Université Harvard. Le musée possède son propre fossile d’Endoceras.

Kjelland a été approché par Shelly Anderson, l’épouse de Jay Anderson et collègue de Mayville State, à propos du fossile. Kjelland s’intéresse aux fossiles, datant principalement de l’ère mésozoïque, et a accepté d’examiner les pièces. Il était occupé à travailler dans les Badlands pendant l’été, il n’a donc pu identifier le céphalopode que plus tard dans l’année. Il n’avait jamais vu quelque chose de pareil auparavant, bien qu’il ait trouvé des ammonites, des invertébrés similaires, dans les Badlands.

Lui et Jay Anderson ont déclaré qu’ils voulaient voir ce qu’il pourrait y avoir d’autre dans le rocher d’où proviennent les Endoceras, mais il faudra l’équipement approprié pour le faire. Kjelland souhaite également parler avec le paléontologue de l’État du Dakota du Nord pour déterminer le caractère unique du fossile.

« C’est le genre de recherche future que nous voulons faire à ce sujet », a-t-il déclaré. « Nous devons sortir et voir si nous pouvons en trouver davantage. »

Pour l’instant, les pièces fossiles sont exposées à la Division des sciences et des mathématiques de l’État de Mayville. C’est une découverte intéressante et différente pour cette partie de l’État, a-t-il déclaré, car le rocher a probablement été déplacé dans la région par un glacier au fil des années.

« Nous ne voyons tout simplement pas grand chose (de fossiles) ici, dans l’est du Dakota du Nord », a-t-il déclaré. « Sur ce gros rocher plat, on pouvait voir d’un côté où il avait été poussé sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres, car tout était plat et lisse et des rainures s’y formaient à cause du gravier. »

Kjelland a déclaré que l’expérience avait été intéressante et qu’il était enthousiasmé par ce qui allait arriver. Il ne savait pas que quelque chose comme Endoceras aurait pu être trouvé dans le Dakota du Nord et a déclaré que d’autres personnes pouvaient voir quelque chose d’intéressant sur ou dans un rocher dans leur champ ou leur pâturage.

« Juste encore une chose dont vous savez qu’elle peut exister », a-t-il déclaré.

Anderson a déclaré qu’il serait intéressé à ce que les étudiants en paléontologie donnent un coup de main dans la recherche de davantage de fossiles et reçoivent une formation pratique. Il encourage également les autres à être plus curieux de ce qu’ils voient à l’extérieur et à le partager avec les enfants, qui pourraient faire partie de la prochaine génération de paléontologues.

« Si vous êtes en déplacement, retournez un rocher et voyez s’il y a quelque chose qui se voit à l’arrière, ou regardez un rocher étrange et ramenez-le à la maison », a-t-il déclaré. « Il y a peut-être quelque chose dessus. On ne sait jamais. »