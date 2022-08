Fossile découvert au cap Egmont, Î.-P.-É.

Un enseignant de l’Île-du-Prince-Édouard a fait une découverte paléontologique majeure : un fossile vieux de 300 millions d’années.

Lisa Cormier marchait le long de la plage du cap Egmont dans l’ouest de l’Î.-P.-É. lorsqu’elle a remarqué quelque chose d’étrange et a décidé d’y regarder de plus près.

«Il y avait des côtes», dit-elle. “Quand je l’ai regardé davantage, j’ai vu une colonne vertébrale et un crâne.”

Il n’y a eu que deux squelettes articulés – des os conservés ensemble dans leur disposition naturelle – jamais trouvés sur l’île.

L’Î.-P.-É. est célèbre pour ses plages et ses falaises, et ces falaises sont à l’origine de la découverte de fossiles dans la province.

Au fur et à mesure que les falaises s’effondrent et s’érodent, elles exposent la roche en dessous – et parfois elles exposent plus que la roche.

Bien que cela puisse en ressembler à un, les experts disent que la découverte de Cormier n’est pas un dinosaure. Le fossile pourrait être le premier du genre jamais trouvé.

« Ici, à l’Île-du-Prince-Édouard, nous n’avons malheureusement pas de fossiles de dinosaures, mais les fossiles des créatures qui vivaient ici il y a 300 millions d’années étaient tout aussi cool », déclare Laura MacNeil, propriétaire de Prehistoric Island Tours. “En gros, toutes les roches ont environ 60 millions d’années de plus que les dinosaures.”

Cormier dit que cela ne l’a pas du tout refroidie.

“Avoir plus de connaissances sur l’humanité et l’histoire de la terre est très, très spécial”, dit-elle. “J’ai hâte de comprendre ce que c’est et d’en savoir plus.”

Il est possible que, si le fossile s’avère être une nouvelle espèce, il porte le nom de Cormier.

Le dernier animal trouvé dans la région a été nommé Erpetonyx arsenaultorum, du nom des Arsenault qui l’ont découvert.

Pendant ce temps, la communauté paléontologique de l’île espère que la visibilité de ces découvertes conduira à d’autres découvertes.

“Alors que les gens apprennent ce qu’on peut trouver ici et à quoi ressemblent ces types de fossiles, il est très possible que dans les années à venir, il y ait beaucoup plus de découvertes et de découvertes”, déclare MacNeil.