Fossil livre de terribles nouvelles à ses propriétaires de montres Wear OS

Dans les dernières nouvelles de ce samedi aléatoire, Fossil a confirmé quelques éléments importants de notre future liste de contrôle Wear OS. Le premier que nous venons de partager avec vous, et c’est la nouvelle de l’arrivée du Fossil Gen 6 cette année avec la nouvelle plate-forme Wear et probablement à un prix plus élevé. Malheureusement, la deuxième nouvelle ne fera pas le bonheur des propriétaires d’anciennes montres Fossil.

Fossil a confirmé aujourd’hui qu’il ne mettrait pas à niveau les montres Fossil existantes vers la nouvelle plate-forme Wear OS annoncée par Google et Samsung lors de Google I/O. Aucune explication n’a été donnée à CNET, et la mention de celui-ci était une seule phrase. J’espère bien sûr que Fossil prévoit de s’expliquer davantage.

Je ne peux pas dire que cette nouvelle soit si surprenante, uniquement parce que Google n’était pas disposé à parler de ce sujet spécifique lorsqu’il a annoncé le nouveau Wear. C’est exactement pourquoi nous vous avons dit de ne pas acheter de montre Wear OS pour le moment, car Google aurait pu facilement dire : « Oui, les montres plus anciennes peuvent être mises à niveau, mais nous laisserons le soin aux horlogers. » Au lieu de cela, ils ont botté, laissant ouverte cette possibilité exacte.

Alors, qu’est-ce que cela signifie pour les montres Fossil Gen 5, Fossil Sport, Fossil Gen 5E et de nombreuses montres de la marque Fossil ? Encore une fois, Fossil n’a pas expliqué au-delà d’un seul commentaire dans une interview qui a été partagée. Je suppose que le soutien sera limité à presque rien à l’avenir. Vous pouvez obtenir un correctif de bogues ou un correctif de sécurité ici et là, mais je ne m’attendrais pas à de nouvelles fonctionnalités. Si vous possédez l’une de leurs anciennes montres, cela vous indiquera probablement le moment de penser à la mise à niveau ou à passer à autre chose lorsque la nouvelle vague de montres arrivera.

Faites-le savoir propriétaires de Fossil, nous sommes là pour vous.