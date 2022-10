Fossil Gen 6 Wellness Edition est lancé et est le premier avec Wear OS 3

Dans un geste surprise le jour de l’arrivée de la Google Pixel Watch, Fossil a annoncé une nouvelle smartwatch, sa première qui exécute Wear OS 3 et a accès à la nouvelle application compagnon Fossil. Dites “bonjour” au Édition bien-être Fossil Gen 6.

La Fossil Gen 6 Wellness Edition fait (évidemment) partie de la plate-forme Gen 6, vous avez donc des spécifications similaires à ce que vous avez vu sur la Fossil Gen 6 précédemment publiée. Pour aider à vendre cette nouvelle montre, Fossil se penche sur le fait qu’il exécute la dernière version de Wear OS et dispose également d’une suite d’applications pour vous aider à améliorer votre santé et votre bien-être.

Pour les spécifications, vous avez le Snapdragon 4100+ (pas le nouveau Snapdragon W5+) poussant le vaisseau, avec 8 Go de stockage, 1 Go de RAM, un écran AMOLED 1,28″ (416×416, 326ppi), un boîtier de 44 mm (11,5 mm d’épaisseur) , Bluetooth 5.0, WiFi, GPS, NFC, résistance à l’eau 3ATM, microphone et haut-parleur. Vous trouverez également une couronne rotative flanquée de deux poussoirs, des capteurs de fréquence cardiaque et de SpO2, et une charge rapide qui peut vous procurer 80 % de charge en 30 minutes.

Cette nouvelle édition Wellness est disponible en modèles argent, noir et or rose, qui acceptent tous des bracelets de 20 mm.

Dans le département bien-être, Fossil a ajouté une application de bien-être qui suit l’oxygène dans le sang, estime les niveaux de forme cardio (VO2 Max), détecte automatiquement les entraînements (prenez ça, Pixel Watch), affiche les zones de fréquence cardiaque pendant les entraînements, suit en continu la fréquence cardiaque et fournit le sommeil connaissances. Il existe trois cadrans de montre associés qui affichent également des statistiques de bien-être. Et enfin, la nouvelle application Fossil Companion est un autre endroit pour voir votre aperçu du bien-être.

Dans l’ensemble, cette nouvelle édition Fossil Gen 6 Wellness a l’air lisse. Il est plus grand à 44 mm, mais il contient de nombreuses fonctionnalités, y compris Wear OS 3, que nous attendions. Nous devrons peut-être obtenir celui-ci en interne pour examen, contrairement au Fossil Gen 6 qui était mort à l’arrivée sans Wear OS 3 chargé.

L’édition bien-être Fossil Gen 6 sera lancée le 17 octobre pour 299 $. Achetez-le sur Fossil.com.