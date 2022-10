Fossil Gen 6 Wellness Edition est la prochaine montre intelligente Wear OS 3

La prochaine smartwatch Fossil, la Gen 6 Wellness Edition, ajoute plus de fonctionnalités de santé et de bien-être en plus de l’expérience de la montre Gen 6. Mais plus important encore, ce sera le premier portable de la marque à être lancé avec le logiciel Wear OS 3 de Google.

L’édition bien-être Gen 6 donne une cure de jouvence à la Fossil Gen 6 sorti l’année dernière. La nouvelle version a une interface mise à jour et une navigation repensée, ainsi que des mesures de bien-être mises à jour. Mais la plus grande mise à niveau sera l’accès à Wear OS 3, qui n’est disponible que sur une poignée de montres intelligentes, y compris celle de l’année dernière. Montre Samsung Galaxy 4le plus récent Montre Galaxy 5 et le tout juste sorti Montre Google Pixel.

Porter OS 3 combine le système d’exploitation smartwatch existant de Google avec l’entrée de Tizen OS et Fitbit de Samsung. Le système d’exploitation qui en résulte offre ce que certains ont appelé la meilleure expérience de système d’exploitation non Apple Watch, mais il ne s’agit que d’une poignée de montres intelligentes depuis son lancement l’année dernière. Les anciennes montres Fossil Gen 6 pourraient également commencer à être mises à niveau vers Wear OS 3, Droid Life signalé. Fossil n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’édition Fossil Gen 6 Wellness devrait être disponible à partir du 17 octobre pour 299 $.