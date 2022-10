Fossil Gen 6 Wellness Edition annoncé avec Wear OS 3

Fossil a lancé la smartwatch Gen 6 en août dernier avec le SoC Snapdragon 4100+ et Wear OS, qui est maintenant rejoint par l’édition Wellness.

La Fossil Gen 6 Wellness Edition est également alimentée par le Snapdragon 4100+, mais elle exécute Wear OS 3, ce qui en fait la première smartwatch Fossil à exécuter le dernier système d’exploitation de smartwatch de Google. Cela signifie que l’édition Wellness prend en charge des applications telles que YouTube Music, Spotify et Facer. Il n’a pas Google Assistant, mais vous obtenez Alexa.

Un autre point fort est la nouvelle application Wellness, qui apporte les fonctionnalités de santé et de remise en forme à l’édition Wellness, y compris la mesure du niveau d’oxygène dans le sang, les zones de fréquence cardiaque, la détection automatique de l’entraînement et les estimations de la condition physique à l’aide de VO2 Max. La smartwatch bénéficie également d’un meilleur suivi du sommeil et d’une surveillance continue de la fréquence cardiaque en dehors des entraînements.



Fossil Gen 6 Wellness Edition a plusieurs options de bracelet

Le reste des points forts de Fossil Gen 6 Wellness Edition comprend un écran OLED toujours allumé de 1,28″, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Il sera disponible dans un boîtier de 44 mm avec trois options de couleur – noir, argent et or rose. Vous pouvez achetez-en un pour 299 $ à partir du 17 octobre dans les magasins Fossil et sur le site officiel.

