Fossil Gen 6 va exécuter une puce Qualcomm

Qualcomm a pris un sacré coup ces dernières semaines sur son support précédent de Wear OS et les défaillances des puces qu’il a fournies. La vague de critiques a commencé à la suite de l’annonce par Samsung et Google d’une nouvelle plate-forme Wear co-développée qui tentera de donner un nouveau départ aux appareils portables Android. Le fait que Google se soit rapproché de Samsung et que les deux sociétés ne semblent pas être sur la même longueur d’onde en ce qui concerne la prise en charge des puces Wear de Qualcomm et de la nouvelle plate-forme, a conduit à se demander si Qualcomm avait ou non un avenir avec Portez OS.

Aujourd’hui, pour préciser qu’ils ne vont nulle part, Qualcomm annoncé un autre engagement envers les puces et les plates-formes Snapdragon Wear, tout en nommant des partenaires qui apporteront ces expériences aux appareils. L’un de leurs plus grands partenaires, Fossil, a confirmé qu’il continuerait à utiliser Qualcomm pour ses montres Wear OS, y compris son produit phare Gen 6 qui devrait être bientôt là.

Cela peut ne pas sembler une grande nouvelle pour certains d’entre vous, mais croyez-moi, il y a eu plein de observateurs de l’industrie demander si Samsung ouvrait ses nouvelles puces portables pour une utilisation dans des appareils d’autres sociétés. Cela pourrait encore arriver, bien sûr, mais j’oserais supposer qu’en dehors des nouveaux appareils Galaxy Watch 4 de Samsung, la plupart des autres continueront à utiliser tout ce que Qualcomm a mis à disposition à l’époque.

Qualcomm n’a pas annoncé de nouvelles puces aujourd’hui, seulement qu’ils « prévoient de déployer de nouvelles plates-formes Snapdragon Wear dans tous les segments au cours de l’année prochaine pour répondre à notre vision à long terme ». Cela pourrait signifier un Snapdragon Wear 5100 ou un 4300+ ou un tout nouveau schéma de nommage pour tout ce que nous savons. Mais ce que vous devez savoir, c’est que Qualcomm sera dans la plupart des montres Wear OS à moins que Samsung ne change son approche.

Quant à la Fossil Gen 6, le directeur de la stratégie de l’entreprise pour les appareils portables, Chris Hartley, a déclaré qu’ils lanceraient des « montres intelligentes » plus tard cette année avec des puces Qualcomm et que l’une d’elles devrait être la « meilleure montre intelligente Wear OS possible [on] le marché. »

Préparez-vous à plus de Qualcomm dans vos montres à l’avenir.