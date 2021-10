Fossil Gen 6 sort d’une boîte

Les Fossile Gen 6 est arrivé cette semaine en tant que montre connectée la plus haut de gamme de la planète sous Wear OS 2. C’est un titre ou une description très spécifique car, eh bien, Samsung fabrique également des montres connectées très haut de gamme, mais il se trouve qu’elles fonctionnent sous Wear OS 3. Ces distinctions disent une grande partie de l’histoire que nous approfondirons une fois que nous aurons passé plus de temps avec chacun. Pour l’instant, amusons-nous à déballer ce nouveau Fossil Gen 6 qui s’est présenté à notre porte.

Pour récapituler, le Fossil Gen 6 est le dernier appareil du groupe Fossil, avec une puce Snapdragon Wear 4100+, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, GPS, NFC, Bluetooth 5.0, WiFi, capteur de fréquence cardiaque et SpO2, résistance à l’eau 3ATM et un Écran AMOLED rond de 1,28 pouces entouré d’un boîtier de 44 mm. Ce boîtier de 44 mm est en acier inoxydable et prend en charge des bracelets à changement rapide de 22 mm.

Vous trouverez également un haut-parleur et un microphone pour prendre des appels, de nombreux logiciels de suivi liés au bien-être, une charge rapide et tout l’excellent mode batterie de Fossil pour vous aider à personnaliser l’expérience.

J’ai passé les 15 heures jusqu’à présent avec le Gen 6 au poignet et j’aime beaucoup la façon dont il s’adapte, se sent et fonctionne. Il a un bon poids, s’étend bien sur mon bras même à 44 mm, et se casse très certainement lorsque vous interagissez avec lui. Bien sûr, rien de tout cela ne vous importe de savoir que cette montre fonctionne sous Wear OS 2 et n’obtiendra probablement pas Wear OS 3 avant près d’un an, mais nous allons quand même faire les tests.

Des questions sur le Fossil Gen 6 ?

Achetez les offres Fossil Gen 6: Amazone | Fossil.com