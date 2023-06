Fossil Gen 6 récupère l’assistant Google dans la dernière mise à jour

L’assistant Google fait son retour sur une montre Wear OS cette semaine après avoir été retiré avec la grande mise à jour de Wear OS 3 l’année dernière. Le Fossil Gen 6 est le premier avec une mise à jour du système et une mise à jour de l’application associée qui ramène l’assistant manquant.

Au moins un de nos lecteurs a pu récupérer les deux mises à jour à peu près au même moment. Les notes de mise à jour de l’application Fossil Smartwatches répertorient la v5.1.6 en tant que mise à jour qui « réintroduit Google Assistant pour vos appareils Wear OS 3 ». La mise à jour du système vue à côté de cela est la construction RFHC.230409.014.

Une fois que vous avez l’application compagnon mise à jour, vous configurerez l’assistant en ouvrant l’application, en appuyant sur la section Préférences, puis sur « Assistant par défaut », puis en choisissant « Hey Google » comme assistant vocal. Vous pouvez voir à quoi cela ressemblera ci-dessous. Si votre montre exécute le bon logiciel qui la prend en charge, vous devriez être prêt à passer à la montre et à commencer les tests. Si ce n’est pas le cas, l’application compagnon vous dira que « La version du logiciel de votre montre n’est pas prise en charge ».

Nous essayons actuellement de mettre à jour notre propre Fossil Gen 6 et nous vous ferons part de toute découverte supplémentaire. Mais vraiment, le gros problème ici est qu’une autre montre Wear OS 3 en dehors de la ligne Pixel Watch et Galaxy Watch de Samsung, a maintenant Google Assistant. C’était toujours l’omission ou le changement le plus étrange (ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner) de Google avec Wear OS 3 – ils ont essentiellement supprimé Assistant et forcé une nouvelle implémentation par les horlogers qui avaient auparavant intégré Assistant. Même le tout nouveau Mobvoi TicWatch Pro 5 avec la dernière puce de Qualcomm n’a pas d’assistant.

Pour ceux qui possèdent un Fossil Gen 6 (et le Gen 6 Wellness), il est temps d’aller chercher des mises à jour. Vous devriez voir une mise à jour pour l’application Fossil Smartwatches dans Google Play via ce lien ci-dessous. Pour saisir rapidement la mise à jour du système sur votre montre, vous ferez la plus ancienne astuce de tapotement du livre pour forcer une traction.

Nous verrons ce que nous pouvons découvrir sur les autres montres Fossil ou leurs marques partenaires qui ont vendu des appareils de niveau Gen 6 dans le passé.

Lien Google Play: Montres connectées Fossil

Bravo Scott !