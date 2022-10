Fossil Gen 6 obtient sa mise à jour Big Wear OS 3

Si vous avez vu l’annonce ce matin de la nouvelle montre Fossil Gen 6 Wellness Edition qui est la première à exécuter Wear OS 3, vous vous êtes peut-être demandé ce que cela signifiait sur le front de Wear OS 3 pour la ligne Fossil Gen 6 précédemment publiée. J’ai de bonnes nouvelles – la mise à jour devrait commencer à être déployée la semaine prochaine.

Fossil m’a dit cet après-midi que la mise à jour de Wear OS 3 pour la Gen 6 originale arrivera lors du lancement de l’édition Wellness le 17 octobre. Étant donné que les deux montres sont essentiellement identiques à l’intérieur, cela a beaucoup de sens. En effet, ces montres sommes identiques en termes de fonctionnalités et de spécifications, ils ont simplement un style externe différent.

Il y a certains éléments à prendre en compte lorsque cette grande mise à jour de Wear OS 3 apparaît. Premièrement, il sera facultatif pour les propriétaires de Fossil Gen 6. C’est facultatif car cela vous obligera à réinitialiser votre montre en usine, puis à la reconfigurer via l’application compagnon récemment mise à jour de Fossil. Si c’est déroutant, laissez-moi vous expliquer.

Avec Wear OS 3, Google supprime essentiellement l’application Wear OS que toutes les montres Wear OS ont utilisée au fil des ans pour la configuration et les contrôles limités. Wear OS 3 oblige les horlogers à publier leurs propres applications compagnons qui exécutent la configuration, sont là pour ajuster les paramètres et peuvent même effectuer des tâches telles que la gestion du cadran de la montre. Pour Fossil et la Gen 6 originale, c’est également le cas. Vous continuerez à utiliser l’application Wear OS jusqu’au moment où vous installerez la mise à jour Wear OS 3. Après cette installation, vous passerez ensuite à l’application Fossil. Fossil ne pense pas que ce sera un changement ou un processus difficile à suivre. Vous pouvez télécharger l’application Fossil sur Google Play ici.

La deuxième chose à savoir est que Google Assistant ne sera pas inclus dans la mise à jour de Wear OS 3. Fossil suggère que la forme actuelle de Google Assistant n’est actuellement pas prise en charge par les puces de Qualcomm et qu’ils ne peuvent rien faire. Il semble que tout le monde attend que Google ou Qualcomm le découvre. Vous vous souviendrez peut-être que les propres montres Wear OS 3 de Samsung n’ont pris en charge que récemment la prise en charge de l’assistant. La Pixel Watch, bien sûr, a également accès.

La dernière chose à noter est que la majorité de l’expérience Wellness Edition rejoindra la Gen 6 originale avec cette mise à jour, en dehors de certains des nouveaux cadrans de montre. Donc, si vous envisagez une mise à niveau pour obtenir les bienfaits du bien-être, vous ne devriez vraiment pas.

Nous avons demandé à Fossil s’il y aurait un guide pour vous aider à mettre à jour votre Gen 6 et ils nous ont dit qu’il y aura une FAQ quelque part pour vous aider ou répondre à toutes vos questions. Une fois que nous aurons cela, nous mettrons à jour ce message.

Pour l’instant, préparez-vous pour la grande mise à jour, propriétaires de Gen 6. Nous vous informerons dès qu’il sera en ligne.