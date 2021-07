Fossil Gen 6 obtient le pire Wear OS 3 News

Après avoir lu les nouvelles d’aujourd’hui de Google sur les appareils qui seront éligibles pour la mise à niveau vers Wear OS 3, il semble que Fossil ait pris de l’avance sur lui-même. Il y a quelques semaines, le fabricant de vêtements de mode était à fond sur sa prochaine montre « lancement avec le [new Wear] plate-forme unifiée », mais cela ne semble pas être vrai. En fait, l’annonce d’aujourd’hui de Google dit le contraire et est une très mauvaise nouvelle pour les montres à venir de Fossil.

Pour sauvegarder une minute, comprenez que la citation ci-dessus provient du directeur financier de Fossil, Greg McKelvey, où il a dévoilé leurs plans pour le Fossil Gen 6 lors d’une interview en juin. Il a qualifié la montre de « premium », a parlé de mises à niveau matérielles majeures et a déclaré s’attendre à un prix au nord de leurs meilleures montres actuelles. Mais comme le lit cette citation, il était assez direct sur la livraison de leur nouvelle montre avec la nouvelle plate-forme Wear OS 3 de Google.

Cependant, Google a déclaré aujourd’hui que la nouvelle génération d’appareils du groupe Fossil lancée plus tard cette année « sera éligible à la mise à niveau », comme s’ils n’avaient pas Wear OS 3 prêt à l’emploi. Ce qui aggrave ce détail, c’est le fait que Google a déclaré qu’il s’attend à ce que ses partenaires « soient en mesure de déployer la mise à jour du système à partir de la mi-seconde moitié de 2022 ». En d’autres termes, Fossil embarquera la Gen 6 cette année et il pourrait ne pas voir Wear OS 3 avant un an.

En plus de cela, Google expliqué que la mise à jour est si importante qu’elle nécessitera une réinitialisation d’usine et qu’elle sera activée, car même si elle « apportera le bénéfice de nombreuses nouvelles expériences », « l’expérience utilisateur sera également affectée » dans certains cas. Il y a une chance que Wear OS 3 ne fonctionne pas bien sur la nouvelle montre de Fossil, ce qui n’est pas bon pour une montre dont le prix est probablement bien au nord de 300 $.

Il est difficile de savoir exactement pourquoi la nouvelle montre de Fossil ne sera pas livrée avec le nouveau Wear OS 3 et à quoi ressemblera vraiment l’expérience. Tout ce que nous savons, c’est que le Fossil Gen 6 exécutera une puce Qualcomm, probablement le Snapdragon Wear 4100. Après avoir vu les allers-retours entre Google et Qualcomm sur Wear OS 3 et la prise en charge du 4100, je commence à penser que Qualcomm était vraiment laissé complètement dans le noir sur la nouvelle plate-forme et que sa puce la plus récente et la meilleure n’est pas tout à fait à la hauteur des nouvelles normes de Google pour son système d’exploitation portable.

Nous avons contacté Fossil pour obtenir des éclaircissements et le mettrons à jour si nous le recevons.