Fossil, favori du centre commercial, se débat à l’ère de la montre connectée

Pour les acheteurs d’un certain âge, Fossil Group était un incontournable du centre commercial – avec ses ceintures en cuir, ses sacs à main et, bien sûr, ses montres à quartz vendues dans des boîtes de collection.

La société de montres et d’accessoires de mode a connu un succès remarquable pendant des décennies, de sa fondation en 1984 jusqu’à quelques années seulement après qu’Apple a présenté l’Apple Watch.

Et maintenant, il est en difficulté, car les ventes sur le marché horloger se répartissent de plus en plus entre les montres mécaniques haut de gamme de la plupart des fabricants suisses d’une part et les montres intelligentes de l’autre.

Fossil essaie de réduire ses opérations, de développer de nouveaux produits et de se développer sur de nouveaux marchés, en particulier la Chine et l’Inde.

Il a clairement des plans pour survivre et pense que son marché adressable total va croître. Mais cela pourrait être une bataille difficile.