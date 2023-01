Fossil dévoile l’édition Wellness de sa montre hybride Gen 6 avec un cadran Wellness Gauge

Fossil se penche sur les fonctionnalités de santé pour ses smartwatches – en octobre, il a dévoilé les versions Wellness Edition de ses smartwatches Wear OS 3 avec une application Wellness qui surveille plus de données de santé que les montres Fossil Gen 6 habituelles. Celles-ci ont également de nombreuses fonctionnalités de smartwatch, au détriment de la durée de vie de la batterie. Maintenant, la société présente une édition Wellness de sa montre hybride Fossil Gen 6 qui modifie l’équilibre de cette équation.

Ce nouveau modèle a jusqu’à 2 semaines d’autonomie, contrairement aux montres non hybrides qui ne durent que quelques jours. La différence vient du passage du système d’exploitation Wear de Google à un système propriétaire et du changement d’affichage – E-Ink remplace OLED.













Le nouveau cadran Wellness Gauge sur les montres Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition

Comme les hybrides Gen 6 réguliers, le modèle Wellness Edition dispose d’un suivi continu de la fréquence cardiaque et d’un suivi SpO2. Le système de capteur plus avancé peut désormais mesurer votre VO2 Max et afficher vos zones de fréquence cardiaque pendant l’exercice – ceux-ci sont exclusifs au nouveau cadran de jauge de bien-être.

Quant à la montre elle-même, elle a un boîtier de 44 mm en acier inoxydable et mesure 11,4 mm d’épaisseur. Il a des aiguilles de montre classiques qui se trouvent au-dessus d’un écran E-Ink de 1,1″ qui gère les fonctionnalités les plus avancées (l’écran E-Ink a une lumière pour que vous puissiez le voir dans l’obscurité). Le boîtier est étanche jusqu’à 3 ATM.











Fonctionnalités supplémentaires de la montre connectée

Bien qu’elle ne soit pas aussi avancée que les montres Wear OS, celle-ci peut afficher des notifications pour les appels entrants et les SMS (y compris les messages d’applications tierces). Il se synchronise avec votre calendrier, affiche des informations météo en temps réel, vous permet de contrôler la musique sur votre téléphone et de parler à Amazon Alexa (il n’y a pas de haut-parleur, donc vous n’obtenez que des résultats textuels et vous ne pouvez pas répondre à un téléphoner à).





















La montre Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition est disponible en trois coloris

Il existe trois coloris pour commencer, les boîtiers noir, argent et or. Ils sont livrés avec des bracelets noirs, bleus et roses assortis à leurs lunettes, mais Fossil propose des bracelets en silicone supplémentaires de 20 mm.









Bracelets en silicone supplémentaires pour personnaliser le look de la montre Wellness Edition

Les montres Fossil Gen 6 Hybrid Wellness Edition seront disponibles sur le site officiel de l’entreprise à partir du 5 janvier (jeudi). Les prix seront dévoilés ensuite (les montres hybrides Gen 6 originales ont commencé à 230 $).

