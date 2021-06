Fossil confirme la montre Gen 6 sur la nouvelle plate-forme d’usure avec un prix premium

À partir du moment où Qualcomm a mis à jour sa gamme de chipsets portables il y a un an, nous avons pensé que Fossil apparaîtrait peu de temps après avec une annonce pour le Fossil Gen 6. En tant que plus grand acteur du jeu Wear OS, il était logique qu’ils adoptent le nouveau plate-forme et continuer à diriger. Mais ensuite, des semaines ont passé, des mois de silence se sont transformés en un an, et rien ne s’est passé. Nous nous sommes demandé ce qui se passait, puis nous avons supposé que le silence était dû au fait que Google avait informé les partenaires de ne pas faire grand-chose tant qu’ils ne pouvaient pas montrer la nouvelle plate-forme Wear.

Maintenant que la nouvelle plateforme Wear est officielle, Fossil a commencé à parler. La Fossil Gen 6 a été confirmée et ce sera une montre connectée premium.

Parler avec CNET, Fossil a qualifié sa prochaine montre de « premium », suggérant qu’elle pourrait avoir un prix au nord de la fourchette de 200 $ à 300 $ que nous connaissons depuis des années. Ils incluent « Tous les avantages logiciels dont Google parle et lance avec la plate-forme unifiée », a expliqué un cadre de Fossil, tout en mentionnant « quelques mises à niveau matérielles assez importantes » en cours.

Il semble que Fossil envisage une seule montre premium pour cette année avec le lancement de la nouvelle plate-forme Wear, mais pourrait ajouter des modèles de suivi chaque année, où nous verrions les modèles de l’année précédente à prix réduit. Mais il semble également que vous ne voyiez peut-être pas les ventes flash régulières comme par le passé. Fossil parle sérieusement prime offres ici.

En ce qui concerne les autres marques Fossil qui ont fabriqué des montres dans le passé, comme Skagen et Diesel, il y a de fortes chances que nous voyions également de nouvelles montres pour la nouvelle plate-forme de leur part.

Malheureusement, Fossil a confirmé que les anciennes montres ne seront pas mises à niveau vers cette nouvelle plate-forme Wear. Plus de discussion sur cette terrible nouvelle ici.

Ce nouveau Fossil Gen 6 devrait être lancé cet automne.