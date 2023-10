Les Palestiniens affirment que la guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas les prive non seulement de leurs proches, mais aussi des rites funéraires qui offrent depuis longtemps aux personnes en deuil un peu de dignité et de clôture au milieu du chagrin.

Les hôpitaux et les morgues débordés et les bombardements quasi constants ont rendu les funérailles et le deuil pratiquement impossibles. Les cimetières ont obligé les familles à déterrer des corps enterrés depuis longtemps et à approfondir les trous pour faire de la place à de nouvelles victimes.

Les morgues débordantes ont obligé les hôpitaux à enterrer les gens avant que leurs proches puissent les récupérer. Pour augmenter les chances d’être identifiés en cas de décès, les familles palestiniennes ont commencé à porter des bracelets d’identification et à griffonner les noms avec un marqueur sur les bras et les jambes de leurs enfants.

Au cours des trois dernières semaines, les bombardements incessants d’Israël sur la bande de Gaza assiégée – l’une des zones les plus densément peuplées du monde – ont provoqué un carnage vertigineux. Plus de 7 600 Palestiniens ont été tués, dont environ 3 000 enfants. 1 650 autres Palestiniens, dont la moitié sont des enfants, restent coincés sous les décombres de leurs maisons et de leurs bâtiments.