FLACHAU, Autriche: le skieur norvégien Sebastian Foss-Solevaag a réalisé le meilleur temps lors de la première manche d’un slalom masculin de la Coupe du monde dimanche, à la tête d’un trio d’Autrichiens.

À la poursuite de sa première victoire en carrière, Foss-Solevaag a terminé 0,27 seconde devant Fabio Gstrein.

Manuel Feller, troisième, qui a remporté sa première victoire en slalom le samedi pour retrouver la première place du classement de la discipline, et Marco Schwarz, quatrième, à quelques centièmes de distance.

J’étais un peu en colère après hier. Je dois travailler un peu plus, a déclaré Foss-Solevaag, qui était deuxième après le premier run samedi avant de tomber quatrième.

Foss-Solevaag a trois podiums en slalom, le plus récemment lors d’une course de nuit en Italie en décembre.

Henrik Kristoffersen, qui a remporté le titre de slalom de la saison l’année dernière, avait 0,51 à rattraper son coéquipier norvégien dans la dernière manche.

Kristoffersen a changé son équipement pendant la nuit et a utilisé de nouvelles chaussures et skis après avoir terminé 18e lors de la course du samedi.

Clement Noel a débuté comme le coureur le plus rapide du parcours. Le Français s’est taillé une grosse avance de 0,89 seconde au seul deuxième point de contrôle avant de glisser hors de la piste.

Noel avait réalisé le meilleur temps de première manche lors des trois derniers slaloms, mais à chaque fois, il n’a pas réussi à conserver son avance dans la dernière manche.

Linus Strasser, qui a gagné à Zagreb il y a 11 jours, n’a pas non plus réussi à terminer sa course après que l’Allemand ait chevauché une porte.

Le leader de la Coupe du monde Alexis Pinturault s’est classé huitième. Le Français est un grand favori pour le titre général puisque son principal rival, le tenant du titre Aleksander Aamodt Kilde, a été exclu pour le reste de la saison.

Kilde s’est déchiré les ligaments du genou droit lors d’une collision lors d’un entraînement au super-G en Autriche samedi et le Norvégien devait subir une intervention chirurgicale à Innsbruck dimanche.

Kilde a devancé Pinturault de 54 points la saison dernière après l’annulation des six dernières courses au milieu de l’épidémie de coronavirus.

