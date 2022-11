Forum UE-Med : le Sud a besoin d’investissements et de politiques d’immigration

Commentez cette histoire Commentaire

MADRID – Davantage d’investissements et de politiques de régulation de l’immigration sont nécessaires pour les pays du sud du bassin méditerranéen qui ont été durement touchés par la crise alimentaire et énergétique provoquée par la guerre de la Russie en Ukraine, a déclaré jeudi le chef de la politique étrangère de l’Union européenne. S’exprimant lors du 7e forum régional de l’Union pour la Méditerranée qui a réuni des délégations de 43 pays, Josep Borrell a déclaré que les pays du Sud ont besoin de soutien pour réduire l’écart économique croissant avec les pays du Nord.

Borrell a déclaré que la guerre avait “avorté la croissance qui commençait à avoir lieu et qu’elle jette les bases d’une crise financière, plus d’inflation et moins de croissance”.

Des délégations des 27 États membres de l’UE et de 16 pays partenaires méditerranéens d’Afrique du Nord, d’Asie occidentale et d’Europe du Sud se sont réunies pour le forum à Barcelone, dans le nord-est de l’Espagne.

Borrell a déclaré que cela “devrait tous nous inquiéter” que le fossé économique se creuse non seulement entre le nord et le sud, mais entre les pays du sud eux-mêmes “qui élargissent leurs différences et ne résolvent pas leurs conflits”.

Il a déclaré que les pays du Sud constituaient l’une des régions les moins intégrées économiquement au monde, la moitié de la population de la région étant âgée de moins de 24 ans.

“C’est une population très jeune à la recherche d’opportunités”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il fallait plus de développement et une migration régulée. “Il faut offrir des opportunités”

L’Union pour la Méditerranée vise à promouvoir le dialogue et la coopération entre ses pays membres malgré leurs différences économiques et politiques.

La réunion a annoncé que la Macédoine du Nord était son dernier membre.