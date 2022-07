Forum sur les services nécessaires aux personnes handicapées le 27 juillet au NICIL à Sterling – Shaw Local

STERLING- Un forum public où les gens peuvent partager leurs réflexions sur ce dont les personnes handicapées ont besoin pour vivre dans leur communauté et les moyens d’améliorer les services de réadaptation professionnelle dans tout l’État se tiendra de 10 h à midi le 27 juillet au Centre de vie autonome du nord-ouest de l’Illinois412, rue Locust.

Les commentaires seront utilisés pour créer le prochain plan triennal d’État pour la vie autonome.

Le Statewide Independent Living Council of Illinois et le Illinois Department of Human Services organisent le forum, qui est l’un des trois seuls forums en direct à se tenir dans tout l’État.

Des interprètes ASL seront sur place et des rafraîchissements légers seront servis.

Ceux qui ne peuvent pas assister sont encouragés à soumettre leurs commentaires à [email protected] avant le forum, ou dès que possible après.

Pour plus d’informations, appelez Michele Miller, directrice exécutive de NICIL, au 815-625-7860, ou après les heures d’ouverture au 779-245-7045.

NICIL est un centre de vie autonome à but non lucratif et non résidentiel, l’un des 22 seuls à l’échelle de l’État, dont la mission est de promouvoir une société accessible qui permet et attend la pleine participation des personnes handicapées.

Il fournit des services dans les comtés de Carroll, Jo Daviess, Lee, Ogle et Whiteside. Aller à https://nicil.org/ pour apprendre plus.