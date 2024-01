Forum économique mondial (WEF) 2024

Il y a 2 minutes

Le ministre de l’Économie des Émirats arabes unis, Abdullah bin Touq al Marri, a redoublé d’intentions d’Abou Dhabi visant à atteindre une croissance économique de 7 % du PIB national en 2024, en mettant l’accent sur l’expansion des sources de revenus du pays.

“En ce qui concerne le PIB non pétrolier, nous réussissons vraiment au-dessus de 5 % et nous diversifions vraiment notre économie”, a-t-il déclaré à CNBC à Davos, en Suisse. Traditionnellement dépendants des ventes de brut et de produits pétroliers, les Émirats arabes unis se sont lancés dans un ambitieux projet visant à gonfler leur économie et à atteindre un objectif de PIB de 3 000 milliards de dirhams (817 milliards de dollars) d’ici 2030.

Al Marri a fait référence aux efforts d’Abou Dhabi au cours des trois dernières années pour déréglementer le droit des sociétés et en donner la propriété à 100 % aux parties prenantes étrangères, ainsi que pour réorganiser le régime des visas du pays pour attirer les investisseurs mondiaux.

— Ruxandra Iordache