Forum économique mondial : à Davos, les conflits, le changement climatique et l’IA sont en tête d’affiche

DAVOS, Suisse (AP) — La Terre se réchauffe, tout comme conflit au Moyen-Orient. Le économie mondiale et la défense de l’Ukraine contre la Russie échouent. L’intelligence artificielle pourrait bouleverser nos vies.

La liste des priorités mondiales s’est allongée pour l’édition de cette année du gabfest du Forum économique mondial réunissant des élites économiques, politiques et autres dans les neiges alpines de Davos, en Suisse. Cela démarre sérieusement mardi et se poursuit jusqu’à vendredi.

Plus de 60 chefs d’État et de gouvernement, dont le président israélien Isaac Herzog et Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rendra en ville pour tenir à la fois des apparitions publiques et des discussions à huis clos. Ils feront partie des plus de 2 800 participants, parmi lesquels des universitaires, des artistes et des dirigeants d’organisations internationales.

Le rassemblement est avant tout un lieu de haute ambition – pensez à l’innovation commerciale, aux objectifs de coopération en matière de rétablissement de la paix et de sécurité ou à l’amélioration des soins de santé qui changent la vie – et un lieu de rencontre pour les décideurs d’un large éventail de domaines et d’industries.

Il est également régulièrement critiqué par la critique comme un emblème du fossé béant entre riches et pauvres: Les jeunes socialistes suisses ont organisé un rassemblement dimanche pour critiquer le forum et qualifier les participants de « les plus riches et les plus puissants, responsables des guerres et des crises d’aujourd’hui ».

« On se moque facilement de Davos. Mais à l’heure actuelle, il est difficile de rassembler les gens pour discuter dans une salle de questions mondiales communes et la valeur des conversations en face à face est bien réelle, comme l’a montré la pandémie de COVID-19 », Bronwen Maddox, directrice du Chatham Groupe de réflexion House, a déclaré dans un e-mail.

Voici ce qu’il faut surveiller lors du rassemblement annuel de Davos :

MOYEN-ORIENT DÉSORDRE

Même si Davos offre généralement une vue d’ensemble, les conflits régionaux peuvent jeter une ombre longue, comme la guerre en Ukraine l’a fait il y a un an, ce qui a incité les organisateurs à exclure toute délégation russe.

Cette année, La guerre de trois mois entre Israël et le Hamas à Gaza, ainsi que les frappes aériennes américaines et britanniques contre les militants houthis au Yémen qui ont tiré des missiles sur les voies maritimes de la mer Rouge, menacent de se faire sentir.

Herzog, le président israélien, dont le travail est plus cérémoniel que celui du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sera présent jeudi pour une session à Davos, et les premiers ministres du Qatar, de Jordanie et du Liban seront également présents.

Une séance de « briefing humanitaire sur Gaza » aura lieu mardi pendant une demi-heure.

OÙ L’IA ?

Un témoignage de la façon dont la technologie a pris une une part d’attention importante et croissante à Davos, le thème de l’intelligence artificielle « comme moteur de l’économie et de la société » fera l’objet d’une trentaine de sessions distinctes.

L’émergence vertigineuse de ChatGPT d’OpenAI il y a plus d’un an et de ses concurrents depuis lors a accru la puissance, la promesse et présage de l’intelligence artificielle à la vue du public. Le chef d’OpenAI, Sam Altman, sera à Davos aux côtés de hauts dirigeants de Microsoft, qui ont aidé financer l’essor de son entreprise.

L’IA dans l’éducationla transparence sur la technologie, son éthique et impact sur la créativité font tous partie du menu – et la Promenade de Davos regorge de publicités et d’affichages pointant vers la nouvelle technologie.

Les organisateurs du forum ont averti la semaine dernière que la menace posée par la désinformation générée par l’IA, notamment par la création de contenu synthétique, est la plus grave au monde. la plus grande menace à court terme.

ET OÙ LES DÉMOCRATIES ?

Une telle désinformation pourrait augmenter cette année, et une séance explore la menace des « robots et complots » sur les démocraties.

Les organisateurs du forum disent élections dans les pays dont la population totale totalise 4,2 milliards de personnes aura lieu cette année, et nombre d’entre elles seront contestées. (Peu de gens doutent que le président russe Vladimir Poutine obtiendra un nouveau mandat.)

Cela s’inscrit dans le contexte de discussions sur une nouvelle guerre froide et d’un fossé grandissant entre les dictatures – ou du moins les autocraties – et les pays démocratiques.

Les allocutions consécutives mardi du Premier ministre chinois Li Qiang et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen mettront en évidence le contraste. Le conseiller à la sécurité nationale du président Joe Biden, Jake Sullivan, prononcera un discours plus tard dans la journée.

Le président français Emmanuel Macron et le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’exprimeront mercredi, tout comme le nouveau président argentin, Javier Milei, un libertaire qui a déjà annoncé envisage de réduire les effectifs du gouvernement.

Les couloirs de Davos étaient déjà en effervescence quant à savoir si l’ancien président américain Donald Trump – qui avait fait deux voyages à Davos au cours de son mandat – pourrait être de nouveau inauguré à la même époque l’année prochaine, suite aux résultats des élections de novembre.

Biden était un habitué de Davosmais n’y a pas participé en tant que président.

ESSAYER ENCORE DE SAUVER LA PLANÈTE

Parmi tous les grands espoirs de Davos, le plus éternel a été, ces derniers temps, la recherche de moyens créatifs et prometteurs pour lutter contre le changement climatique.

Cette année n’est pas différente : les meilleurs climatologues du monde entier signalé ce mois-ci que les températures mondiales moyennes de l’année dernière ont effacé les records, augmentant ainsi le niveau d’urgence.

John Kerry, qui est démissionner en tant que conseiller climatique de Biden, participe à une table ronde sur une initiative soutenue par les États-Unis qui vise à attirer le secteur privé dans développement de technologies bas carbone.

“En ce qui concerne le climat, j’aimerais que la réunion annuelle du WEF démontre que nous disposons de quelques éléments de base concrets pour restaurer la confiance”, a déclaré Arunabha Ghosh, PDG du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau, un Indien. groupe de réflexion.

Ghosh, qui devrait présider mercredi un panel auquel participera Kerry, a souligné la nécessité d’investir dans le pays. Sud global« là où se trouve l’action » dans la lutte contre le changement climatique, ainsi que pour impliquer davantage les marchés émergents et les pays en développement dans les chaînes de valeur mondiales.

Il a également suggéré que les pays les plus riches devraient éviter les impulsions protectionnistes qui pourraient exclure les pays en développement.

“Si nous utilisons l’action climatique comme moyen d’élever des barrières protectionnistes, je pense que nous aurons une autre raison de dégrader la confiance”, a déclaré Ghosh.