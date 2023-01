Forum économique mondial 2023 : Craintes à Davos que la mondialisation soit assiégée

Commentez cette histoire Commenter

DAVOS, Suisse — Il y a dix ans, les courtiers du pouvoir politique et les gros bonnets des entreprises se sont réunis ici dans les Alpes suisses sous un thème optimiste. L'heure était au « dynamisme résilient », ont déclaré les organisateurs de la réunion 2013 du Forum économique mondial. Après les déboires de la crise financière mondiale, ont-ils expliqué, le monde se trouvait désormais dans une phase « post-crise ». Il incombait aux élites réunies à Davos d'inaugurer de nouvelles réformes au service de la "durabilité" et de la "compétitivité" économiques, mots d'ordre éternels du WEF qui puisent dans le dogme libéral qui a longtemps sous-tendu ses travaux, où le désir de faire le bien n'a pas besoin d'être nuire aux marges bénéficiaires.

Dix ans plus tard, il semble y avoir moins d’optimisme. Au lieu d’un moment “d’après-crise”, il est plus courant de parler d’une “permacrise”, d’un monde sous une cascade de calamités sans fin – guerre, catastrophe climatique, chaos des prix de l’énergie, inflation, épidémies de faim et de maladie , l’instabilité politique et l’aggravation des inégalités économiques. Le thème du WEF de cette année, un appel plaintif à trouver « la coopération dans un monde fragmenté », semble plus possédé par les ruptures qui ont déjà eu lieu. Lors d’une conférence de presse avec des journalistes la semaine dernière, le président du WEF, Borge Brende, a déclaré que la réunion “se déroulera dans le contexte géopolitique et géoéconomique le plus complexe depuis des décennies”.

En tête de l’ordre du jour, les inquiétudes concernant une éventuelle récession mondiale. Il y a aussi le défi épineux du changement climatique et la guerre en cours en Ukraine et ses effets en aval, y compris le grondement du commerce mondial des céréales qui a contribué à l’apparition de conditions de famine dans des pans entiers de l’Afrique subsaharienne. Derrière tout cela, il y a une inquiétude de Davos plus profonde : peu d’institutions sont aussi immédiatement connectées au néolibéralisme et au projet de mondialisation que le forum. À une époque de nationalisme ascendant et de rivalité entre grandes puissances, où les États-Unis eux-mêmes mènent des guerres commerciales, où va la mondialisation ?

Le dernier article de couverture de The Economist, qui publie chaque année un numéro qui tente de définir l’air du temps de Davos, a déploré la “nouvelle logique qui menace la mondialisation”. Il a dénoncé «l’abandon des règles du marché libre par l’administration Biden pour une politique industrielle agressive», soulignant des programmes chargés de subventions pour alimenter la transition verte des États-Unis ainsi que de nouveaux efforts pour faire du pays un foyer de fabrication de semi-conducteurs.

Tout cela, selon l’économiste libéral classique, a « déclenché une spirale dangereuse vers le protectionnisme dans le monde entier » et érode l’ordre mondial que les États-Unis ont passé des décennies à créer et à sécuriser au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cela pourrait même mettre en péril « les causes de la démocratie libérale et du capitalisme de marché ».

La guerre en Ukraine apporte un avantage moral inhabituel à Davos

Les hôtes de Davos veulent tenir la ligne. Le panel de lancement de mardi matin, composé des historiens de l’économie Adam Tooze et Niall Ferguson, est sur le point de réfléchir à “la dé-mondialisation ou la re-mondialisation”. Ce dernier concept reflète les nouvelles tendances du moment, les gouvernements et les multinationales reconfigurant les chaînes d’approvisionnement loin des zones de conflit et des États adversaires. C’est visible avec le départ d’un nombre important d’entreprises occidentales de Russie et de Chine.

« Je dirais que nous sommes dans un moment de re-mondialisation », m’a dit Tengku Zafrul Aziz, ministre malaisien du commerce et de l’industrie, au pavillon de son pays le long de la promenade centrale enneigée de Davos. Il a déclaré qu’à court terme, la Malaisie pourrait bénéficier des entreprises et des entreprises qui s’éloignent de la Chine vers les marchés d’Asie du Sud-Est – mais la situation dans son ensemble est plus inquiétante.

“Les gens sont de plus en plus cloisonnés”, a-t-il déclaré. “A long terme, nous sommes préoccupés par l’augmentation des coûts du commerce.”

Le forum estime que la participation de cette année implique le plus grand nombre de dirigeants politiques et d’entreprises jamais à faire le voyage en haut de la montagne, dont plus de 50 chefs d’État ou de gouvernement, 56 ministres des finances, 19 gouverneurs de banques centrales, 30 ministres du commerce et 35 ministres des affaires étrangères.

Mais brillent par leur absence la majeure partie des dirigeants des principales économies mondiales. Le chancelier allemand Olaf Scholz sera le seul dirigeant d’une nation du Groupe des Sept à faire une apparition, ses homologues européens étant probablement désireux d’éviter l’optique de la complaisance avec l’élite mondiale tandis que leurs publics font face aux crises du coût de la vie à domicile. Les hauts responsables de l’administration Biden sont l’envoyé américain pour le climat John F. Kerry et la représentante américaine au commerce Katherine Tai, qui, compte tenu du cours des événements actuels, pourraient se retrouver dans des conversations plutôt tendues tout au long de la semaine.

Après une pause pendant la pandémie, la Chine a envoyé sa propre délégation de haut niveau, dirigée par le vice-Premier ministre Liu He, qui doit prononcer mardi l’un des principaux discours d’ouverture de l’événement. Cela marque un retour de l’engagement de Pékin avec le forum, mais toujours pas au niveau qui était affiché en 2017, lorsque le président chinois Xi Jinping lui-même a prononcé un discours en faveur de la mondialisation qui a fait de la Chine un défenseur de l’ordre libéral. Cela était alors considéré comme une déclaration d’intention d’un dirigeant désireux de s’emparer du leadership mondial et d’un coup à peine voilé contre une administration ultranationaliste Trump nouvellement installée, déterminée à perturber le populisme.

Au début du forum de Davos, Oxfam appelle à des impôts “casseurs de milliardaires”

Ce moment à Davos a sans doute été un point culminant pour Xi sur la scène mondiale. Dans les années qui ont suivi, son poing autocratique s’est resserré chez lui, tandis que de nombreux gouvernements ailleurs voient la Chine sous sa direction comme une menace, sinon nécessairement un adversaire. Quelles que soient les demandes de dialogue et de coopération du WEF, il y a une opinion croissante en Occident que les desseins de Xi sur Taiwan doivent être vérifiés. Il existe également un consensus en évolution sur le fait que l’admission de la Chine il y a deux décennies à l’Organisation mondiale du commerce – peut-être l’événement le plus important de l’histoire de la mondialisation – était une erreur.

En 2013, les organisateurs du WEF ont salué la participation du Premier ministre russe Dmitri Medvedev en tant que leader national qui comprenait les « responsabilités mondiales ». Bien sûr, Medvedev et le président russe Vladimir Poutine sont désormais tous persona non grata à Davos, ainsi que la coterie des oligarques russes et des élites commerciales qui organisaient certaines des fêtes les plus somptueuses en marge du forum. La guerre en Ukraine fera de l’ombre aux discussions, avec la présence d’une importante délégation de Kyiv, dont la première dame ukrainienne Olena Zelenska.

Une grande partie du forum n’a pas grand-chose à voir avec les politiciens ou les pessimistes des experts. Il y aura des dizaines de discussions et d’événements mettant en lumière toutes sortes d’exemples d’innovation et de collaboration dans le secteur privé, sur des questions allant de la sécurité alimentaire à l’éducation des jeunes en passant par la foresterie (le FEM s’est engagé à restaurer et à planter un billion d’arbres dans le monde). Les organisateurs du WEF parlent avec enthousiasme dans un jargon technocratique de la façon dont les participants au forum permettent un « changement positif des systèmes » et poussent le monde vers un avenir plus heureux et plus durable.