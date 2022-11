Forum de Whiteside sur l’aide à l’Ukraine dimanche à la bibliothèque Morrison – Shaw Local

MORRISON – Le Whiteside Forum accueillera une présentation gratuite, « L’Ukraine : comment vous pouvez aider », par les conférencières invitées Paula Schares et Paula Purcell à 14 h dimanche à la bibliothèque publique d’Odell, 307 S. Madison St.

Schares et Purcell discuteront du pays et de sa culture, de la façon dont les Ukrainiens se débrouillent à l’intérieur et à l’extérieur de leur pays déchiré par la guerre, et de ce que les États-Unis font pour aider, suivis d’une séance de questions-réponses.

Schares partage ses expériences avec un programme appelé ENGin, une organisation à but non lucratif qui associe des anglophones à des Ukrainiens pour une pratique gratuite de la communication en ligne et des connexions interculturelles.

Purcell discutera de son parcours à travers le parrainage et des opportunités de soutenir directement les réfugiés ukrainiens locaux par le biais du plaidoyer, de la sensibilisation communautaire et du bénévolat.

Appelez le 815-718-5347 ou envoyez un courriel à ardami@mchsi.com pour en savoir plus.