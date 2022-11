Fortune de Nick Knowles – quelle est la fortune de la star de DIY SOS ?

NICK Knowles est un nom connu grâce à sa longue carrière en tant qu’hôte de DIY SOS.

Cette émission de télévision – entre autres – a vu le bricoleur augmenter considérablement son solde bancaire.

Quelle est la valeur nette de Nick Knowles ?

Avec une longue carrière de présentateur de télévision derrière lui, il n’est pas étonnant que Nick Knowles vaut un bob ou deux.

En novembre 2022, il avait une valeur nette de 7,5 millions de livres sterling (10 millions de dollars), selon Celebrity Net Worth.

Nick était parmi les meilleurs salariés de I’m A Celebrity en 2018, remportant 200 000 £.

Il n'a été dépassé que par Noel Edmonds et Harry Redknapp, qui auraient respectivement empoché 600 000 £ et 500 000 £.





Qui est Nick Knowles ?

Nick Knowles est né à Southall, Middlesex, le 21 septembre 1962, de parents Pat et Eddie.

Il a un frère, John et trois sœurs – Angela, Sheila et Karen.

Quand il avait 11 ans, sa famille a déménagé à Mildenhall, Suffolk, avant de déménager à nouveau dans le Kent où il a fréquenté l’école des Skinners.

Avant son ascension à la télévision, Nick s'était essayé à divers emplois, notamment en travaillant sur des chantiers de construction, en travaillant dans une station-service et en vendant des chaussures et des tapis.





À quelle émission de télévision Nick Knowles a-t-il participé ?

Nick est connu pour des émissions de télévision comme Who Dares Wins, Close Calls: On Camera et DIY SOS.

En 2018, il a troqué sa maison contre une jungle australienne, alors qu’il participait à la 18e série de I’m A Celebrity.

Mais il n’est pas allé jusqu’au bout, devenant la sixième célébrité à être éliminée – jusqu’au jour 19.

En 2021, Nick est revenu sur nos écrans sur Big House Clearout.

En 2022, la star au bon cœur a également participé à une émission spéciale Children In Need de DIY SOS.