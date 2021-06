Fortune 500 compte désormais un record de 41 femmes à la tête d’entreprises

Un nombre record de 41 femmes dirigent aujourd’hui des entreprises Fortune 500, selon La dernière liste de Fortune. Et pour la première fois, deux femmes noires – Roz Brewer de Walgreens Boots Alliance et Thasunda Brown Duckett de TIAA – sont en même temps PDG. De plus, Jane Fraser de Citi Group entre dans l’histoire en tant que première femme à la tête d’une grande banque américaine, et Karen Lynch de CVS Health entre dans l’histoire en tant que chef de la société Fortune 500 la mieux classée jamais dirigée par une femme. L’entreprise de soins de santé de 268 milliards de dollars se classe au 4e rang sur la liste de cette année. Auparavant, Mary Barra, PDG de General Motors, détenait le titre de femme la mieux classée sur la liste Fortune 500 lorsque le constructeur automobile s’est classé n ° 6 en 2014. Aujourd’hui, General Motors est classé n ° 22.

Karen S. Lynch, PDG de CVS Avec l’aimable autorisation : CVS

Lynch, qui était auparavant président d’Aetna, a pris la direction de CVS Santé en février. Peu de temps après sa nomination, Brewer, une ancienne dirigeante de Starbucks, a pris ses fonctions de PDG de Walgreens Boots Alliance en mars. Les deux femmes, qui dirigent maintenant deux des plus grandes chaînes de pharmacies du pays, ont joué un rôle essentiel en aidant à déployer efficacement le vaccin Covid-19. En mai, Duckett, une ancienne dirigeante de JPMorgan Chase, a rejoint Brewer en tant que seule autre femme noire sur la liste lorsqu’elle a succédé à la nouvelle PDG de TIAA après la démission de l’ancien PDG Roger Ferguson Jr.. Avant Brewer et Duckett, Ursula Burns, PDG de Xerox de 2009 à 2016, était la première et la seule femme noire à diriger en permanence une entreprise Fortune 500. « Nous continuons à voir des progrès constants dans le Fortune 500, avec une poignée de femmes et deux [new] les femmes de couleur sont élevées à des postes de PDG », a déclaré Lorraine Hariton, PDG de la société mondiale d’égalité des sexes Catalyst, à CNBC Make It. Mais même avec ces progrès, elle dit « qu’il y a encore du travail à faire ». Avec 41 femmes sur la liste Fortune 500, les femmes leaders ne détiennent que 8,1% des postes de PDG du Fortune 500. La diversité ajoutée à la liste de cette année, selon Fortune, est le résultat de changements de direction dans différentes entreprises, de nouvelles entreprises enregistrant une croissance des revenus atteignant le seuil de 5,37 milliards de dollars et des entreprises plus anciennes tombant en raison de la diminution de leurs revenus. Par exemple, Reshma Kewalramani de Vertext Pharmaceuticals a rejoint la liste avec le classement de son entreprise au n ° 448, Sheryl Palmer de Taylor Morrison Home a rejoint la liste au n ° 452 et Adena Friedman du Nasdaq a rejoint la liste au n ° 480. Mary Dillon d’Ulta La beauté a quitté la liste à cause d’elle démissionner de son rôle en juin et la marque de style de vie de luxe Tapestry, dirigée par Joanne Crevoiserat, est tombée de la liste, se classant au n ° 528. Pour continuer à améliorer les progrès lents mais constants des femmes dans la direction générale, Hariton dit que l’établissement « d’objectifs et de mesures clairs pour augmenter la représentation dans les pipelines de la haute direction et des PDG » pourrait être une solution.

Adena Friedman, PDG du Nasdaq, s’exprime lors d’une interview à New York. Christophe Goodney | Bloomberg | Getty Images