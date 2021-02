Depuis plus d’une décennie, Fortnum and Mason a résisté à la pression d’arrêter de vendre « la torture en boîte » car il est resté l’un des derniers grands magasins à vendre du foie gras.

C’est depuis longtemps une question controversée entre ceux qui considèrent le produit comme un luxe traditionnel et ceux qui rechignent à l’idée de gaver un canard ou une oie pour la consommation humaine. Mais maintenant, le magasin emblématique de Londres a cédé aux militants et est en train de le supprimer.

Des célébrités telles que feu Sir Roger Moore, Twiggy, Joanna Lumley, Bill Oddie et Ricky Gervais font depuis des années partie d’une campagne de People for the Ethical Treatment of Animals (Peta) pour piqueter le magasin.

Lady Moore, veuve de Sir Roger Moore, a déclaré que la star de James Bond aurait été « ravie » que sa campagne porte enfin ses fruits.

Elle a déclaré: «Mon défunt mari, Sir Roger Moore, était un fervent défenseur des droits des animaux, et la production de foie gras était l’un des nombreux problèmes contre lesquels il a pris position. Pendant des années, il a rejoint Peta pour exhorter Fortnum & Mason à arrêter de vendre ce produit d’une horrible cruauté. Je sais qu’il aurait été ravi d’apprendre que le détaillant a enfin pris la décision compatissante de retirer le foie gras de ses rayons.

Le ministre de Defra, Lord Goldsmith, a rejoint les militants dans la croisade contre le produit de foie d’oie, et le gouvernement envisage maintenant d’interdire le produit.

Un porte-parole a déclaré: « Le gouvernement a clairement indiqué que la production de foie gras de canards ou d’oies par le gavage forcé soulève de graves problèmes de bien-être, et cette pratique est à juste titre interdite au Royaume-Uni.

«Le gouvernement réfléchit aux autres mesures qu’il pourrait prendre en ce qui concerne le foie gras.»