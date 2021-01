Le développeur de jeux vidéo Epic Games apporte une collaboration majeure de football à son jeu Battle Royale très populaire et gratuit, Fortnite, permettant aux fans de jouer en portant les kits de clubs du monde entier et de «faire des émoticônes» en utilisant la célébration des buts emblématique de Pelé.

Fortnite lancera le «Kickoff Set» le 23 janvier, avec des uniformes en jeu sous forme de skins jouables. La liste des 23 clubs comprend des équipes puissantes mondiales telles que Manchester City, quadruple champion de la Premier League, des géants de la Serie A comme la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan, les franchises de la Major League Soccer Seattle Sounders, LAFC et Atlanta United et des équipes du monde entier. Amérique latine, Europe, Asie et Australie (liste complète des clubs ci-dessous)

Les joueurs pourront choisir parmi 10 options différentes de tenues masculines et féminines – qui sont des achats purement cosmétiques dans le jeu où les utilisateurs peuvent personnaliser leur personnage dans le jeu mais ne fournissent aucun avantage dans le jeu – qui peuvent être échangés contre l’un des clubs de football de la liste.

Nate Nanzer, responsable mondial des partenariats d’Epic Games, déclare que la collaboration sportive est un domaine de croissance pour le jeu. Il a déclaré à ESPN via un appel Zoom: « Nous pensons à l’évolution de Fortnite et à toutes les différentes intégrations IP que nous avons effectuées et à l’intégration de tous ces mondes différents dans le jeu, je pense que nous avons fait un travail assez incroyable dans les films. et les bandes dessinées. Batman joue avec Deadpool, Wolverine et Iron Man. Nous avons réuni tous ces mondes incroyables.

« Mais dans le sport, nous avons eu un partenariat incroyable avec la NFL, mais nous n’avons pas vraiment fait grand-chose au-delà de notre partenariat avec la NFL. Au cours de la dernière année, nous nous sommes vraiment concentrés sur la façon dont nous pouvons accroître notre empreinte dans le sport. . «

Bien qu’aucune donnée n’ait été partagée publiquement, Nanzer a noté qu’une partie importante de la base de joueurs de Fortnite (qui appartient en grande partie au groupe d’âge des 13-24 ans) sont également des fans de sport et que le football est toujours l’un des principaux sports demandés pour une présence dans le jeu. . Pour les clubs, engagés avec l’aide de l’agence de gestion IMG, c’est l’occasion de parler à un groupe démographique auquel il peut être difficile de répondre.

« C’est un public qui est notoirement difficile à atteindre », a déclaré Nanzer. « Je pense donc que pour ces ligues et ces équipes, ils voient une opportunité incroyable de faire vivre l’expérience de leurs marques et de se présenter devant ce public d’une manière qui n’est pas du marketing, c’est en fait une valeur ajoutée à leur expérience. »

La collaboration mettra également en vedette la célébration du but emblématique du Brésilien Pelé comme une émoticône. Bien que l’activation n’inclue pas la possibilité de jouer en tant que Pelé dans Fortnite, Nanzer note que le triple vainqueur de la Coupe du Monde de la FIFA, âgé de 80 ans, et son équipe connaissaient bien Fortnite et étaient « super énergiques. Il était un excellent partenaire. . «

Une emote de dribble « Fancy Footwork » sera également disponible dans le jeu. Les émotes sont au cœur de l’expression dans Fortnite. Ils comprennent un large éventail de danses et d’actions, qui sont souvent des routines de danse populaires ou des mèmes viraux sur les réseaux sociaux à l’époque, tels que le «fil» ou le «dab infini», qui peuvent être choisis pour être utilisés pendant un match. Ils se sont même rendus sur le terrain de football, avec des stars telles que Antoine Griezmann de Barcelone et Dele Alli de Tottenham Hotspur célébrant des buts en imitant les émoticônes de Fortnite.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait des collaborations similaires à l’avenir avec les stars du football d’aujourd’hui, Nanzer a déclaré que c’était certainement possible: « Il pourrait certainement y avoir des choses que nous ferions avec les footballeurs modernes à l’avenir, et je pense qu’étant donné que beaucoup d’entre eux le sont. énormes fans de Fortnite, il pourrait y avoir des choses amusantes que nous ferons à l’avenir. «

Par exemple, l’attaquant du Paris Saint-Germain et du Brésil Neymar est connu pour jouer et aimer les jeux vidéo, y compris Fortnite, où il a joué aux côtés des streamers populaires Tyler « Ninja » Blevins, Jack « CouRage » Dunlop, Ben « DrLupo » Lupo et Tim « Timthetatman » Betar lors de l’événement « Ninja New Years » à Times Square à New York en 2017. L’année dernière, David Beckham a rejoint l’organisation d’esports Guild esports en tant que porte-parole et investisseur.

Nanzer a noté que dans le cadre de cette collaboration globale, les marques d’esports et de jeux lanceront également leurs propres activations, principalement sous la forme de tournois. Par exemple, FaZe Clan, l’une des plus grandes marques dans le domaine du jeu / divertissement, lancera la « FaZe City Cup » le 21 janvier, un tournoi ouvert qui permettra à des équipes de deux (duos) de s’affronter pour obtenir un accès anticipé au skin et aux émoticônes de Manchester City, et les 10 meilleurs joueurs gagneront des produits exclusifs de Manchester City et de FaZe Clan. La directrice du marketing de City Football Group, Nuria Tarre, a déclaré dans un communiqué: « La FaZe City Cup avec Fortnite est une première passionnante pour le club dans l’un des titres de jeu les plus populaires au monde et nous espérons que les fans du monde entier participeront à la compétition et porteront leur Manchester City s’habille avec fierté dans le jeu. «

FaZe Clan et City ont un partenariat existant depuis 2019, qui comprenait du contenu mettant en vedette des joueurs et des marchandises croisées.

Fortnite s’est avéré être un domaine de collaboration très lucratif et fructueux pour de nombreuses marques, athlètes et artistes, en particulier dans le jeu. Epic Games a annoncé en mai que Fortnite a atteint plus de 350 millions de joueurs enregistrés. Le lien le plus souligné en termes d’étude de cas réussie est peut-être la performance musicale du jeu « Travis Scott and Fortnite Present: Astronomical » qui a été vue par près de 28 millions de joueurs dans le jeu, et la vidéo officielle de YouTube sur la chaîne de Travis Scott se trouve actuellement à 128 millions de vues. Selon Forbes, Scott a rapporté environ 20 millions de dollars de l’événement.

Une récente révélation de la peau Fortnite mettant en vedette le streamer espagnol Twitch David Canovas Martinez, alias «TheGrefg», a brisé le record d’audience simultanée de Twitch avec plus de deux millions de personnes attendant de voir à quoi ressemblerait sa ressemblance dans le jeu.

De nombreux athlètes diffusent également Fortnite et ont participé à des compétitions telles que le Streamer Bowl, un tournoi caritatif Fortnite qui se déroule autour du Super Bowl. Il y a eu des rafales de sports à Fortnite dans le passé, y compris une chute de chaussures Air Joordan en 2019 et la célébration du titre de Premier League à Liverpool être immortalisé avec l’émote « Raise the Cup »; mais la seule autre collaboration majeure dans le jeu avec une ligue sportive jusqu’à présent a été avec la NFL, où les joueurs peuvent s’habiller avec des maillots de la NFL. Le partenariat a débuté en 2018, un partenariat que Nanzer qualifie de «très réussi».

Tu ne marcheras jamais seul. Célébrez la grandeur et récupérez l’émote Raise the Cup dans la boutique d’objets maintenant! 🏆❤️ #LFC pic.twitter.com/07QmGyWjPo – Fortnite (@FortniteGame) 20 août 2020

La clé du succès, selon Nanzer, est de s’associer aux marques pour créer une expérience authentique. « Il n’y a pas de marque qui ait jamais été payée pour être dans Fortnite. Il s’agit de trouver d’excellents partenaires qui vont être super collaboratifs, et ensuite nous pouvons faire quelque chose d’authentique qui ajoute vraiment beaucoup de valeur pour nos joueurs et pour les fans de notre partenaire. . «

Nanzer dit que le football est un domaine de croissance ciblé et qu’il y a certainement plus à venir. « C’est vraiment le début de ce que nous voulons faire dans le football en particulier, mais aussi, je pense que ce que vous verrez est une grande année. [Epic Games and Fortnite] en 2021 et en 2022 et en introduisant plus de sports dans Fortnite. Aujourd’hui, nous faisons des tenues. Nous avons fait quelques modes à durée limitée. Je pense que vous verrez avec cette baisse cette semaine, nous tirons également un peu plus parti du mode créatif autour de la goutte, et il y aura une expérience cool et créative dans laquelle les joueurs pourront jouer. Je pense vraiment que le futur pourrait évidemment apporter plus de sports dans le jeu, mais quel est le gameplay cool qui y est associé? «

Nanzer a souligné que les collaborations sont profondément impliquées et «très pertinentes» et ne sont pas prises à la légère. Mais, si le passé est une indication, le ciel est la limite. Pourrions-nous voir une expérience sportive totalement unique au sein de Fortnite? Peut-être pour une finale de Ligue des champions, une finale de Coupe du monde, un spectacle à la mi-temps du Super Bowl? Pouvons-nous regarder des jeux dans Fortnite?

«Je veux dire, tout est possible», dit Nanzer. « Nous essayons constamment, vous savez, de surprendre et de ravir nos joueurs et de continuer à repousser les limites des expériences à la fois dans le jeu et en dehors du jeu. Je veux dire que c’est techniquement possible aujourd’hui. Nous avons fait beaucoup d’expérimentation. année à Party Royale. Nous nous sommes associés à ESPN pour intégrer The Ocho à Party Royale. Nous avons montré des bandes-annonces de films. Nous avons montré des films complets. Je pense que nous avons fait 10 concerts l’année dernière. Vraiment, je pense que c’est une partie essentielle de l’expérience Fortnite et quelque chose qui est un objectif énorme pour nous et tout ce que nous faisons est de créer des expériences vraiment fascinantes que vous vivez surtout avec vos amis. «

Les 23 clubs impliqués sont:

AC Milan

AS Roma

Atlanta United

Bahia

Borussia Monchengladbach

celtique

Cerezo Osaka

Inter Milan

Juventus

LAFC

Manchester City

Ville de Melbourne

Borussia Monchengladbach

Santos

Schalke 04

Sounders de Seattle

Séville

Sporting CP

Sydney FC

West Ham United

Wanderers de l’ouest de Sydney

Wolfsburg

Wolverhampton Wanderers