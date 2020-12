Célèbre jeu de bataille royale d’Epic Games, Fortnite pourrait apporter un crossover qui ravira de nombreux amateurs de jeux. Plusieurs pronostiqueurs rapportent que le populaire jeu de bataille royale pourrait bientôt voir une collaboration Halo. Cela vient après que Fortnite ait récemment taquiné un autre crossover très attendu de God of War qui a attiré une attention considérable. Il n’y a pas beaucoup de détails sur le crossover spéculé pour le moment, mais certains fuyards ont partagé des images qui semblent montrer le Master Chief dans le menu de sélection de peau de Fortnite.

Les images partagées en ligne proviennent du forum Web 4chan. De plus, certaines images montrent également un petit phacochère et un pélican, tous deux des véhicules utilisés dans Halo. Mang0e, un pronostiqueur qui suit de près les développements de Fortnite a déclaré que les images publiées sur 4chan proviennent de quelqu’un qui travaille chez Epic. En dehors de cela, plus de fuites ont partagé des images de la peau Kratos à venir et des cosmétiques Halo. Avec Halo Infinite à venir en 2021, un crossover Fortnite à la fin de 2020 aurait du sens afin de maintenir l’intérêt pour le prochain jeu Halo Infinity. Auparavant, Halo Inifinity était censé être lancé pendant la saison des vacances pour la console Xbox Series X de nouvelle génération.

Le fabricant de Fortnite Epic Games avait, le mois dernier, optimisé le jeu dans une mise à jour qui réduisait la taille du jeu PC d’environ 60 Go. Avant l’optimisation, Fortnite sur PC avait une taille d’environ 90 Go et après l’optimisation, la taille du jeu a été laissée à seulement 30 Go.