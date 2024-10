Fortnite OG 2 : date de début, Battle Pass, fuites et rumeurs

Le pass OG de l’année dernière était la moitié de la longueur d’un pass de combat normal, avec quatre skins qui étaient chacun des hybrides de plusieurs skins existants de cette époque et un ensemble de super styles. Nous devrions également nous attendre à quelque chose de similaire cette fois-ci – et un nouveau skin lié à Midas semble très possible puisqu’il est un personnage préféré des fans.

Parmi les autres personnages populaires apparus à cette époque, citons Skye, Meowscles, TNTina, Jellie, Guff, la spécialiste personnalisable des équipements Maya, Penny, Jules, Kit, Axo et cet homme de hot-dog. Bien que Guff ne soit probablement pas un facteur puisqu’il obtient un nouveau skin pour Fortnitemares, n’importe lequel de ces autres est un bon candidat pour un nouveau skin de remix ou de mashup dans l’OG 2 Pass.