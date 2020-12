Fortnite ajoute un nouveau mode, à savoir le mode Performance, qui permettra aux utilisateurs de PC avec des modèles bas de gamme d’exécuter le titre à des fréquences d’images plus élevées sans matériel supplémentaire. Le développeur du jeu, Epic, a partagé le développement aujourd’hui dans un article de blog où il note que le mode Performance serait sélectionnable via le menu des paramètres du jeu pour offrir un saut de performance significatif. Le nouveau paramètre est en direct à partir d’aujourd’hui, bien qu’il puisse être activé ou désactivé manuellement. Le mode Performance est disponible pour les modes de bataille royale et de jeu créatif.

Bien que Fortnite ne soit pas un jeu très exigeant au départ, les nouveaux paramètres offriraient une expérience de jeu plus rapide et plus fluide aux utilisateurs de PC sans avoir besoin d’un GPU dédié pour équilibrer la charge du système. La société explique que les utilisateurs qui doivent exécuter le jeu à partir d’un SSD ou fournir 6 Go de RAM ou plus permettront à Fortnite de mieux s’intégrer dans la mémoire et de réduire les problèmes globaux et les bégaiements. Dans le billet de blog, Epic a également partagé une comparaison montrant les résultats fps avec le mode Performance activé et désactivé sur le matériel bas de gamme. Par exemple, les joueurs avec un modèle de PC équipé d’un processeur Intel Core i5-8265U à 1,60 GHz, 8 Go de RAM et le GPU Intel UHD Graphics 620 obtiendraient 61 ips au lieu de 24 ips avec le nouveau mode lorsqu’il est activé. De même, les utilisateurs d’un PC équipé d’un APU AMD A10-5745M à 2,1 GHz, de 6 Go de RAM et d’un processeur graphique AMD Radeon HD 8610G peuvent profiter de Fortnite à 45 ips au lieu de 18 ips avec le mode Performance.

Avec la prochaine mise à jour, le nouveau mode Fortnite Performance allège la charge de votre processeur et de votre GPU, ce qui augmente le FPS de votre PC. Fortnite fonctionnera mieux et maintiendra un framerate fluide.Apprenez à définir le mode Performance: https://t.co/LrbiOU5xXe – Fortnite (@FortniteGame) 14 décembre 2020

Pour activer le paramètre, les utilisateurs devront se diriger vers les paramètres vidéo de Fortnite> Sélectionner le mode de rendu> Choisir le mode Performance. Le mode comporte une description qui se lit comme suit: «Les performances sont un nouveau mode expérimental qui offre des gains de performances significatifs en échangeant la qualité visuelle pour réduire l’utilisation de la mémoire et alléger la charge sur le processeur et le GPU». De plus, avec le mode Performance, les joueurs pourront désactiver les textures haute résolution via la page d’options d’installation d’Epic Games Launcher. Pour changer la résolution du jeu avec le paramètre, dirigez-vous vers le lanceur Epic Games> Cliquez sur Bibliothèque> Localiser Fortnite et cliquez sur les trois points à côté> Cochez la case à côté de Utiliser des textures de haute qualité. Les utilisateurs peuvent économiser environ 14 Go d’espace disque. Pour le moment, le nouveau paramètre en est à sa phase Alpha, ce qui signifie que le mode Performance est encore au début de la phase de test.