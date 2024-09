Fortnite Maker Epic Games poursuit Samsung et Google pour des magasins d’applications tiers

À peine un mois et demi après que l’éditeur Epic Games ait décidé de rendre ses jeux, dont Fortnite, disponibles sur des magasins d’applications tiers, c’est poursuit maintenant les géants de la technologie Samsung et Google sur l’accès à ces magasins d’applications.

Dans un article publié sur son site Internet, Epic Games accuse les deux sociétés de bloquer l’accès à ces magasins d’applications tiers, qui concurrencent l’App Store d’Apple et le Google Play Store. Epic affirme qu’une fonctionnalité d’adhésion introduite l’année dernière par Samsung, Bloqueur automatiqueest désormais activé par défaut depuis juillet, ce qui rend plus difficile pour les utilisateurs mobiles Samsung d’accéder aux magasins d’applications tiers tels que AltStore Pal ou OneStore. La société dit qu’il faut maintenant 21 étapes pour contourner Auto Blocker pour accéder à ces vitrines.

« Auto Blocker est le dernier d’une longue série d’accords dans lesquels Google et Samsung ont convenu de ne pas se concurrencer pour protéger le pouvoir monopolistique de Google », a déclaré Epic dans son message. « Auto Blocker consolide le Google Play Store comme le seul moyen viable d’obtenir des applications sur les appareils Samsung, empêchant tous les autres magasins de rivaliser sur un pied d’égalité. »

Le procès d’Epic Games n’est que la dernière salve d’une guerre en cours que l’éditeur mène contre Google et, principalement, Apple, au sujet des frais facturés par ces sociétés lorsqu’elles vendent des applications ou du contenu de jeu via leurs vitrines. Epic a déjà poursuivi Apple et Google en 2020 et a obtenu des résultats mitigés. Epic a perdu un procès en 2021 et un autre en 2023 contre Apple, mais a porté un coup dur à Google à la fin de l’année dernière dans un procès antitrust.

Epic soutient que les joueurs devraient avoir la liberté d’installer des applications à partir de magasins autres que l’App Store d’Apple et Google Play, qui fixent leurs propres structures tarifaires ; il possède sa propre vitrine appelée Epic Games Store. Pendant ce temps, Apple et Google affirment que leurs magasins sont plus sécurisés et protègent contre les logiciels malveillants. Ils affirment que les frais impliqués, 30 % des ventes d’applications, couvrent les coûts élevés de maintenance de ces magasins.

« Contrairement aux affirmations d’Epic Game, Samsung favorise activement la concurrence sur le marché, améliore le choix des consommateurs et mène ses opérations de manière équitable », a déclaré un porte-parole de Samsung. « Les fonctionnalités intégrées à nos appareils sont conçues conformément aux principes fondamentaux de Samsung en matière de sécurité, de confidentialité et de contrôle des utilisateurs, et nous restons pleinement engagés à protéger les données personnelles des utilisateurs. Les utilisateurs ont le choix de désactiver le blocage automatique à tout moment. Nous prévoyons pour contester vigoureusement les affirmations sans fondement d’Epic Game.

Ce qui complique les choses, c’est que l’Union européenne soumet les entreprises technologiques à des niveaux de surveillance plus élevés concernant les pratiques monopolistiques. Ainsi, Epic Games a été en mesure d’offrir davantage d’accès à ses jeux via des applications tierces dans l’UE qu’aux États-Unis.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.