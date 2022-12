Fortnite Maker Epic Games paiera plus de 500 millions de dollars pour les plaintes de la FTC

Epic Games, le fabricant du jeu vidéo populaire Fortnite, a conclu un accord avec la Federal Trade Commission pour modifier certains paramètres par défaut et payer 520 millions de dollars pour des allégations selon lesquelles il aurait violé la vie privée des enfants et utilisé des “trucs de conception” qui ont amené les joueurs à créer des jeux indésirables. achat, la FTC a déclaré lundi.

“Epic a utilisé des paramètres par défaut envahissant la vie privée et des interfaces trompeuses qui ont trompé les utilisateurs de Fortnite, y compris les adolescents et les enfants”, a déclaré la présidente de la FTC, Lina M. Khan, dans le communiqué concernant l’accord.

Epic Games paiera une amende de 275 millions de dollars pour violation de la vie privée. La FTC a déclaré qu’Epic Games avait collecté des informations personnelles d’enfants de moins de 13 ans sans le consentement de leurs parents en violation de la loi sur la protection de la vie privée en ligne des enfants et qu’en réglant les communications vocales et textuelles par défaut, le jeu ouvrait les enfants et les adolescents. à l’intimidation et au harcèlement de la part d’étrangers. Epic Games a également accepté de désactiver par défaut les communications vocales et textuelles.

L’autre partie, 245 millions de dollars, sera utilisée par la FTC pour rembourser les consommateurs qui ont été injustement facturés pour des achats dans le jeu. La FTC a expliqué comment Epic incitait les joueurs à effectuer des achats non désirés et son incapacité à exiger une confirmation des achats, ce qui permettait aux enfants et aux adolescents d’acheter des centaines de dollars de marchandises dans le jeu avant que les parents ne sachent que leurs cartes avaient été débitées.

Dans un déclaration publiée sur le site Web d’Epic Gamesla société a accepté la décision et a appelé l’industrie du jeu à adopter des pratiques qui reflètent mieux l’environnement de jeu d’aujourd’hui, déclarant : “Aucun développeur ne crée un jeu avec l’intention de se retrouver ici.”

“Les lois écrites il y a des décennies ne précisent pas comment les écosystèmes de jeu doivent fonctionner. Les lois n’ont pas changé, mais leur application a évolué et les pratiques de longue date de l’industrie ne suffisent plus. Nous avons accepté cet accord parce que nous voulons qu’Epic soit à l’avant-garde de la protection des consommateurs et offrir la meilleure expérience à nos joueurs”, lit-on dans le message.

L’accord est soumis à une période de commentaires de 30 jours. Le La FTC déboursera les 245 millions de dollars pour les clients éligibles.