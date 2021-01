Le fabricant de Fortnite Epic Games a mené sa bataille contre Apple et Google au Royaume-Uni, car la société a déposé une plainte auprès du tribunal d’appel de la concurrence du Royaume-Uni, affirmant que la décision d’Apple de supprimer Fortnite de l’App Store était illégale et que la société vise à demandez à Apple d’autoriser le retour de Fortnite sur l’App Store britannique.

Dans une déclaration officielle à MacRumours, Epic Games a déclaré que le dépôt auprès du Tribunal d’appel de la concurrence est « un argument important » qu’il fait au nom des consommateurs et des développeurs au Royaume-Uni. Selon la déclaration, la procédure judiciaire allègue que la conduite d’Apple et de Google sur leurs magasins d’applications respectifs constitue un abus de position dominante et une violation des lois britanniques sur la concurrence, réduisant considérablement la concurrence dans la distribution d’applications et les processus de paiement. « Nous pensons que c’est un argument important à faire valoir au nom des consommateurs et des développeurs au Royaume-Uni et dans le monde qui sont touchés par le détournement de pouvoir de marché d’Apple et de Google. Nous sommes impatients de faire valoir nos arguments le 21 janvier », Epic Games dit dans la déclaration.

Des arguments similaires du fabricant Fortnite n’ont pas fonctionné aux États-Unis, où Epic et Apple se disputent le problème depuis août 2020. Aux États-Unis, Epic Games a demandé une injonction préliminaire pour garder FOrtnite sur l’App Store, mais a été refusé car sa suppression était due au fait qu’Epic ne suivait pas les règles de l’App Store.

Epic Games a été démarré à partir de l’App Store après avoir ajouté une mise à jour sur Fortnite qui permettait aux clients d’acheter de la monnaie du jeu directement auprès d’Epic. Fortnite n’est pas sur l’App Store depuis août, car la société refuse de se conformer aux règles de l’App Store d’Apple.