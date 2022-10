Fortnite Maker Epic Games déclare que Google a poussé ses concurrents à ne pas lancer d’App Stores

Epic Games, qui fabrique le jeu à succès Fortnite, a accusé Google de plus de comportement antitrustaffirmant que le géant de la technologie “a payé les développeurs avec les moyens, les capacités et le désir” de lancer des magasins d’applications concurrents.

“Google a dépensé un milliard de dollars dans des accords secrets avec les meilleurs développeurs d’applications”, a écrit Match Group, développeur d’applications de rencontres, dans un dossier judiciaire la semaine dernière.

Google n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire, mais un porte-parole dit Engadget qu’il s’opposera aux nouvelles revendications, ajoutant que cela n’empêche pas les développeurs de créer des magasins d’applications concurrents. “En fait, le programme est la preuve que Google Play rivalise équitablement avec de nombreux rivaux pour les développeurs, qui ont un certain nombre de choix pour les systèmes d’exploitation et les magasins d’applications”, a déclaré Google.

Cette décision marque le dernier rebondissement du procès de longue date d’Epic avec Google. Au fond, Epic fait valoir que Google oblige illégalement les développeurs d’applications à utiliser son service de traitement des paiements, qui facture des commissions obligatoires allant jusqu’à 30 %. Epic a également poursuivi Apple pour à peu près le même problème, perdant son premier grand tour devant les tribunaux et plaide actuellement en appel.

Google et Apple ont maintenu que leurs règles respectives sont équitables et conformes aux pratiques standard de l’industrie. Les deux sociétés ont lancé Fortnite de leurs magasins d’applications respectifs en 2020, après qu’Epic ait changé de code dans son application pour contourner les systèmes de paiement de Google et d’Apple.

Presque depuis le début des poursuites il y a deux ans, Epic a cherché à transformer la procédure en un référendum sur les grandes technologies et les préoccupations plus larges des gens concernant le comportement antitrust accusé dans l’industrie. Les poursuites sont suivies de près par des experts antitrust, qui surveillent également les mouvements du ministère américain de la Justice, qui envisagerait son propre poursuites contre les entreprises. Les législateurs de Washington, DC, débattent également de nouvelles lois antitrust qui pourraient forcer les entreprises technologiques à changer leur façon de faire des affaires.