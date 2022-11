Fortnite Maker dit que Google a payé des millions d’Activision pour ne pas lancer Rival App Store

Le développeur de Fortnite, Epic Games, a déclaré que Google avait payé l’équivalent de 360 ​​millions de dollars au développeur de Call of Duty, Activision Blizzard, dans le cadre d’un large accord qui incluait une promesse que le géant du jeu ne créerait pas de magasin d’applications rival. Le déménagement, a déclaré Epic, a aidé à solidifier L’emprise de Google sur les téléphones et les tablettes alimentés par son logiciel Android.

Dans le dossier, jeudi nouvellement non expurgé, Epic a déclaré que Google payait d’autres développeurs de la même manière qu’Activision. Epic a cité un accord que Google a conclu avec Tencent, la société chinoise propriétaire du développeur de League of Legends, Riot Games, lui accordant environ 30 millions de dollars sur un an. Comme Activision, cet argent faisait également partie d’un accord plus large pour que Riot maintienne ses jeux alimentés par Google et dépense de l’argent pour les promouvoir dans le cadre d’Android.

Google et Activision Blizzard ont tous deux nié les allégations d’Epic concernant les magasins d’applications concurrents. Google a déclaré que les accords sont conçus pour inciter les développeurs à créer des applications pour Google Play. “Epic dénature les conversations professionnelles”, a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué. “Cela n’empêche pas les développeurs de créer des magasins d’applications concurrents, comme Epic le prétend à tort.”

Activision, pour sa part, a déclaré que Google ne “nous a jamais demandé, fait pression sur nous ou nous a fait accepter de ne pas concurrencer Google Play”. Activision est également en train d’être acquis par le géant du logiciel Microsoft pour 68,7 milliards de dollars.

Le dossier est la dernière révélation du procès en cours d’Epic contre Google, qu’il accuse d’exploiter un monopole avec son Play Store, qui vend des applications pour Android. Épique procès en cours est similaire à une autre bataille qu’il mène contre le fabricant d’iPhone Apple, sur des préoccupations similaires de pratiques monopolistiques. Dans les deux cas, Epic pousse les entreprises à réduire le contrôle qu’elles exercent sur leurs plates-formes respectives, à la fois en termes de paiement des applications par les propriétaires de téléphones et de tablettes et d’où les télécharger.

Jusqu’à présent, les poursuites d’Epic contre Google et Apple ont donné des résultats mitigés. Alors que Apple a largement remporté son premier procès avec Epicmême si le créateur du jeu est faire appel de la décision. Pendant ce temps, Google a commencé à assouplir son contrôle sur Google Play, permettant à des applications telles que Spotify et l’application de rencontres Bumble utiliseront leurs propres plateformes de paiement. Google et Apple ont toujours exigé des fabricants d’applications qu’ils vendent des articles numériques tels que de nouveaux looks pour les personnages ou des abonnements via des processeurs de paiement qui facturaient jusqu’à 30 % de commission. Epic soutient que les développeurs devraient pouvoir utiliser n’importe quelle plate-forme de paiement de leur choix, en évitant les redevances.

On ne sait pas si l’argument d’Epic que Google a payé les développeurs pour ne pas concourir gagnera dans une éventuelle affaire judiciaire. Epic a déclaré dans sa plainte que “Google comprenait” que l’accord signifiait qu’Activision signifierait que le fabricant de jeux “abandonnerait son projet de lancer une boutique d’applications concurrente, et Google voulait ce résultat”.

Mais Armin Zerza, désormais directeur financier d’Activision Blizzard, a déclaré dans l’un des documents déposés devant le tribunal que la société avait choisi de ne pas lancer une boutique d’applications rivale en raison du risque d’échec, en plus des coûts de développement et de marketing. Interrogé sur la conclusion d’un accord avec Google qui “a atteint vos objectifs”, Zerza a déclaré que le conseil d’administration d’Activision Blizzard avait approuvé un accord avec le fabricant d’Android car il “a créé plusieurs centaines de millions de dollars de valeur pour nous dans plusieurs écosystèmes”.

Si Activision est finalement acheté par Microsoft, cela pourrait finalement aider à créer une boutique d’applications. Microsoft a déclaré aux régulateurs en octobre qu’il avait l’intention de créer sa propre boutique d’applications mobiles pour rivaliser avec Google et Apple. La vaste bibliothèque de jeux populaires d’Activision, y compris Candy Crush Saga et World of Warcraft, être un élément clé de cet effort.