Fortnite a annoncé son tournoi Bhangra Boogie Cup pour les utilisateurs d’Android plus tôt cette semaine. La société s’est associée à OnePlus pour le tournoi qui comprend également l’émote Bhangra Boogie, Nana Dance Spray et un nouveau morceau du rappeur Raftaar. Le tournoi Fortnite Bhangra Boogie a maintenant été retardé, selon une mise à jour du fabricant Fortnite Epic Games. Epic Games a déclaré que le tournoi avait été retardé en raison de taux de crash plus élevés que la normale sur Android.

Dans une mise à jour publiée sur le blog de la société, Epic a déclaré qu’il retardait le tournoi jusqu’à ce que la stabilité soit améliorée. Le tournoi Bhangra Boogie était censé se dérouler au niveau régional avec une foule de prix que les utilisateurs peuvent gagner. Le prix exceptionnel – un smartphone OnePlus 8T pour les trois meilleurs gagnants de points pour chaque région de serveur. Le tournoi est ouvert à tous les joueurs Android éligibles utilisant des appareils pris en charge par Fortnite. Les joueurs devront également s’assurer que leur authentification à deux facteurs est activée sur leur compte Epic afin de participer au tournoi. Outre le smartphone OnePulus 8T, d’autres prix incluent la possibilité de gagner le Bhangra Boogie Emote, Nana Dance Spray et la piste de lobby Click Pow Get Down avec Raftaar, qui seront tous disponibles dans la boutique d’objets de Fortnite à une date ultérieure. .

Epic a déclaré que tous ceux qui gagneront un smartphone OnePlus 8T seront contactés par e-mail lié au compte Epic Games. Voici le système de notation qu’Epic Games s’adapte pour le tournoi Bhangra Boogie:

Victory Royale: 10 points (+3)

2e – 5e: 7 points (+2)

6e – 15e: 5 points (+2)

16e – 25e: 3 points (+3)

Du 26 au 100: 1 point (+1)

Chaque élimination: 1 point

Pour la distribution régionale des prix, Fortnite sélectionnera les 10000 meilleurs joueurs d’Europe, les 7000 meilleurs d’Amérique du Nord-Est, les 2500 meilleurs chacun d’Amérique du Nord-Ouest et d’Amérique latine. Pour les régions d’Asie, du Moyen-Orient et d’Océanie, les 1 000 meilleurs joueurs sont chacun éligibles pour des prix.