Fortnite annonce la saison ‘Remix’ du chapitre 2 d’OG inspirée par la musique avec des spots de Snoop Dogg, Eminem et plus

Fortnite a annoncé aujourd’hui que c’était déploiement d’une nouvelle saison OG Battle Royaleintitulé Chapter 2 Remix, en partenariat avec Snoop Dogg, Ice Spice, Eminem et, à titre posthume, Juice WLRD. Chaque semaine de novembre, Fortnite déploiera en cascade de nouveaux emplacements de carte « réorganisés » par les artistes, culminant avec un événement final.

Le remix du chapitre 2 a été révélé vendredi soir parallèlement à une prise de contrôle surprise d’un panneau d’affichage de Times Square à New York avec des performances d’Ice Spice et de Snoop Dogg. (Ice Spice a joué « Princess Diana » et Snoop Dogg a joué « Who Am I (What’s My Name)? », « Gorgeous », « Drop It Like It’s Hot » et « The Next Episode ».) Le concert a également été diffusé en direct. simultanément sur Fortnite.

La semaine 1 aura la touche de Snoop Dogg, remixant le point d’intérêt anciennement connu sous le nom de The Agency sous le nom de The Dogg Pound. Cela ramènera également la bombe boogie qui déclenche « Drop It Like It’s Hot ».

Le complexe du jeu a été au moins partiellement inspiré de son complexe actuel de plus de 30 pièces – converti d’un entrepôt il y a 10 ans – situé à proximité de l’aéroport international de Los Angeles, a déclaré son fils Cordell Broadus à la presse après l’événement. « [There’s a] casino, green room, terrain de basket, club… Il est super créatif dans le monde physique, nous voulions donc créer cela également dans le paysage numérique », a déclaré Broadus, qui a lancé le studio Death Row Games avec son père en 2023.

« Je voulais juste que toute la sensation de mon monde soit introduite dans Fortnite », a ajouté Snoop Dogg.

Snoop et compagnie arrivent sur Fortnite. Source de l’image : Epic Games.

La semaine 2 révélera la prise de contrôle de The Grotto par Eminem sous le nom de Spaghetti Grotto (une pièce de théâtre sur le restaurant Spaghetti de sa mère à Détroit) avec une mitrailleuse « Rap God » qui crache les paroles de la chanson de 2013.

La semaine 3 propose Shark Island d’Ice Spice, Y2K, inspiré de New York. Enfin, la semaine 4 rendra hommage à Juice WLRD, qui décédé en 2021 à seulement 21 ans. Epic dit avoir travaillé en étroite collaboration avec sa mère, son domaine et son label Interscope pour donner vie à ce projet. « Jarad a toujours aimé jouer à Fortnite – c’était plus qu’un simple divertissement pour lui, c’était un moyen de se connecter avec les autres », a déclaré sa mère, Carmela Wallace, dans un communiqué.

La nouvelle saison sera lancée en trois phases : le 1er novembre, avec The Prelude ; le 2 novembre, avec le lancement officiel du chapitre 2, et le 30 novembre, avec The Finale, qui sera un événement en jeu qui n’a pas encore été annoncé. Cependant, tous les joueurs qui y assisteront recevront une tenue cel-shaded gratuite.

« Nous commençons à voir les artistes comprendre que le jeu est un endroit intéressant et important pour rencontrer les fans là où ils se trouvent », a déclaré Nate Nanzer, vice-président des partenariats mondiaux, lors d’un événement de presse avant le concert. « Il y a beaucoup d’expérimentations qui rapprochent la musique et les jeux. »

Emily Levy, directrice des partenariats stratégiques, a déclaré que les artistes constatent une augmentation de 8,7 % de leur consommation sur les plateformes de streaming après avoir introduit la musique dans le jeu. « Fortnite est devenu une étape incontournable pour les artistes lors de leurs tournées, pour s’engager dans leurs campagnes et leurs cycles de sortie », a-t-elle déclaré.

Lors du même événement, Fortnite a également annoncé des kicks, un nouvel objet cosmétique ; les joueurs pourront désormais choisir des chaussures personnalisées que leurs avatars pourront porter. Le premier sera une paire classique de chaussures montantes Air Jordan.

Leanna Butkovic est la chef de projet éditorial d’IGN.