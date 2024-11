Fortnite a lancé sa saison remixée du chapitre 2 avec un concert de Snoop Dogg et Ice Spice

Fortnite est en train de rembobiner le temps une fois de plus. Après quelques taquineries, Epic s’apprête à lancer une nouvelle période dans le jeu Battle Royale baptisée Le Remix : Chapitre 2 – et il ne s’agit pas seulement de regarder en arrière dans le temps, mais d’intégrer la musique d’une manière nouvelle et ambitieuse.

Le lancement de la saison remixée a été précédé d’un événement musical, similaire au concert d’Eminem qui a annoncé une nouvelle ère pour Fortnite. Cette fois-ci, Snoop Dogg et Ice Spice sont montés sur scène – à la fois dans le jeu et en IRL à Times Square à New York – et une fois la saison lancée, les aspects musicaux iront encore plus loin.